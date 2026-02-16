Patty Pravo torna al Festival di Sanremo ( LO SPECIALE ) come tornano solo le grandi: senza bisogno di effetti, con la forza tranquilla di chi ha attraversato sessant’anni di musica e ne porta ancora addosso lo slancio. E lo fa rivendicando una verità che le appartiene da sempre: “Oggi la vera trasgressione è proprio essere se stessi e non omologarsi a nessuno.” Sul palco dell’Ariston presenta Opera, un brano che segna una nuova tappa della sua storia artistica, un percorso che continua a muoversi, a reinventarsi, a restare centrale nel panorama italiano. Una scelta che per lei non è mai casuale: “Io amo molto il mio lavoro, la mia vita è sempre stata la musica e lo sarà sempre,” racconta. E aggiunge: “Tutte le volte che sono andata a Sanremo è stato perché avevo un pezzo adatto con un messaggio importante. Anche per ‘Opera’ è così. Ricordiamoci sempre la nostra unicità, difendiamola.”

Il ritorno in gara con “Opera”

A Sanremo, Opera non è soltanto la canzone che porta in gara: è un tassello di un lavoro più ampio, l’album di inediti che uscirà il 6 marzo e che porta lo stesso titolo. Un disco costruito con cura, registrato in più fasi, affinato insieme al produttore Taketo Gohara.

Dentro ci sono undici brani e una serie di collaborazioni che raccontano l’attenzione della cantante verso la scena musicale contemporanea: Giuliano Sangiorgi, Morgan, La Rappresentante di Lista, Francesco Bianconi, Raphael Gualazzi e Serena Brancale.

Il progetto nasce da una ricerca lunga, selettiva, emotiva. “Cercavo delle sonorità particolari, dei bei testi e ho selezionato queste canzoni tra tantissime. Le trovo molto belle!” spiega.

E poi, con naturalezza, rivendica quella curiosità artistica che l’ha resa un unicum: “Io ho sempre amato sperimentare, è proprio nella mia indole. Sono passata dal pop, al rock, alla canzone d’autore alla musica sperimentale.” Per lei Opera non è soltanto un titolo, ma una definizione: “‘Opera’ è bellezza, cultura, musica e arte.” Più che un ritorno, un nuovo capitolo.