Madonna ha pubblicato la cover della canzone La Bambola di Patty Pravo

La cover del classico italiano accompagna il nuovo spot della fragranza The One di Dolce&Gabbana. Online, i primi teaser

Il 2026 sarà un anno pieno di soprese per i fan di Madonna, come largamente anticipato nelle ultime settimane del 2025, con la diffusione di notizie sul nuovo album in studio, l'atteso e già molto discusso sequel di Confessions on a Dance Floor.

La prima apparizione dell'anno della regina del pop coinvolge Dolce&Gabbana, la casa di moda italiana a cui Madonna è legata da decenni.

Sui canali social ufficiali del brand sono apparsi due teaser trailer che anticipano la nuova campagna della iconica fagranza The One.

Madonna è la protagonista, in carne, ossa e voce. Sua l'interpretazione de La Bambola, brano di Patty Pravo scelto per la campagna e ricantato dalla signora Ciccone.

Madonna nel nuovo spot di The One Madonna canta in italiano, non solo per qualche frammento di un brano per una canzone intera: la leggendaria La Bambola, scritta da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini nei tardi anni Sessanta e portata al successo da Patty Pravo.

L'incontro tra le due artiste bionde, leggende della musica ed icone internazionali viene celebrato tra le note dolci e calde di The One, fragranza apprezzatissima nella famiglia olfattiva di Dolce&Gabbana che in questa stagione celebra il suo ventesimo anniversario con due nuovi profumi: The One Eau de Parfum Intense e The One For Men Parfum.

Madonna è il volto della campagna scattata insieme ad Alberto Guerra, attore cubano apparso anche nella serie Netflix Griselda.

Vediamo poche scene nei due brevi teaser che sono apparsi online nelle ultime ore sugli account social di Dolce&Gabbana e Dolce&Gabbana Beauty.

La cantante e attrice indossa tacchi alti e uno dei body in stile lingerie che hanno reso celebre il marchio italiano nel mondo. L'atmosfera sensuale dello spot è aumentata dalla voce cadenzata della superstar che scandisce le parole del classico della musica nostrana. Vedi anche Dolce & Gabbana, la sfilata S/S 2025 omaggia lo stile di Madonna

Una cover realizzata per Dolce&Gabbana La cover de La Bambola, già presente sulle principali piattaforme musicali digitali, è stata pubblicata in versione audio, senza video, su YouTube, sul canale ufficiale di Madonna, il 7 gennaio.

Il titolo completo del brano è La bambola (For Dolce&Gabbana - The One). La cover, prodotta è mixata da Stuart Price, non sembra, a questo punto, far parte del nuovo progetto musicale in studio di Madonna e non è stata rilanciata, al momento, sui canali social della popstar che ha condiviso, come ultimi contenuti su Instagram, le foto del suo viaggio di fine anno in Marocco.

I fan sono in attesa di aggiornamenti sui canali ufficiali dI Dolce&Gabbana, che a breve potrebbe pubblicare gli scatti ufficiali e la versione integrale dello spot della campagna di The One.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dolce&Gabbana Beauty (@dolcegabbana_beauty)