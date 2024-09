Milano Fashion Week, Dolce & Gabbana S/S 2025, un omaggio a Madonna

5/15 ©Getty

Il beauty look delle modelle in passerella salta all'occhio, fil rouge della collezione uguale per tutte. Il biondo platino è quello di Madonna dei tardi anni Ottanta e dei primi anni Novanta. I riccioli sono quelli che Madonna rubò all'icona bionda assoluta prima di lei: Marilyn. Anche gli orecchini a croce, dorati e tempestati di gemme in stile barocco, sono identici per tutte e riecheggiano quelli degli inizi della Regina del pop. In foto, Irina Shayk