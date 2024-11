Scream 7, Isabel May sarà la figlia di Neve Campbell

Nel 2023 Melissa Barrera , che ha recitato nei due film precedenti, è stata licenziata dal sequel per i commenti fatti sui social media in merito alla guerra tra Israele e Hamas. Jenna Ortega , che ha recitato insieme a Barrera, ha dovuto abbandonare il progetto a causa delle riprese della seconda stagione di Mercoledì . Mentre Christopher Landon , il regista, ha dato forfait definendo il film "un lavoro da sogno che si è trasformato in un incubo". Gli scioperi SAG-AFTRA hanno fatto il resto.

Scream 7 uscirà al cinema in Italia il 26 febbraio 2026 , in netto ritardo rispetto a quanto ipotizzato per via di diversi imprevisti, tra cui ritardi nella produzione, revisioni creative e cambiamenti nel cast.

May, nota per il ruolo di Elsa Dutton nei prequel di Yellowstone 1883 e 1923, reciterà dunque accanto a Campbell (l'attrice, che aveva rifiutato il sesto capitolo per via di un disaccordo sul compenso, tornerà nel settimo episodio ).

Isabel May interpreterà la figlia di Sidney Prescott (alias Neve Campbell ) in Scream 7 , come confermato da Variety.

Cosa sappiamo su Scream 7

Dopo l'addio di Barrera e Ortega, Spyglass ha fatto di tutto per riavere la star del franchise, Neve Campbell, nel ruolo di Sydney Prescott. Inoltre, Patrick Dempsey è stato contattato per tornare come Det. Tuttavia, il cast completo (e ufficiale) non è stato svelato. Così come non sono stati resi noti i dettagli della trama di Scream 7. L'unica cosa certa, è che si concentrerà sulla figura di Sydney Prescott. Scream 6 includeva persino un cenno alla popolare teoria dei fan secondo cui Stu Macher (Matthew Lillard) non sarebbe morto per davvero, e potrebbe dunque tornare. Ma, ad oggi, si tratta solo di ipotesi.

Chi è Isabel May

Nata a Santa Monica, in California, nel 2000, Isabel May studia recitazione e lavora sin da piccola. Nel 2018 viene scelte per recitare nella serie tv Alexa & Katie, nel ruolo di Katie Cooper, cui seguono diverse altre interpretazioni. Presente in novi episodi di Young Sheldon, raggiunge la fama grazie a 1883 (serie tv di cui è protagonista e narratrice). Nel 2019 recita in Let's Scare Julie, nel 2022 è Zoe Hull in Run Hide Fight - Sotto assedio. Nel 2024 entra nel cast di Masters of the Air, serie tv in streaming su Apple TV+.