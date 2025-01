L’attore, nato il 5 gennaio 1975 in Pennsylvania, ha vinto due Grammy insieme a Lady Gaga per la colonna sonora di “A Star Is Born” ed è stato candidato 12 volte agli Oscar e sei ai Golden Globe. Indimenticabili le sue interpretazioni in successi come “Il lato positivo - Silver Linings Playbook”, “American Hustle - L'apparenza inganna” e “American Sniper”