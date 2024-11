Bradley Cooper e Gigi Hadid, la prima foto social insieme

L'attore e la modella hanno raggiunto l'attrice nel backstage di Chicago, il musical che da qualche tempo porta in scena a Broadway. Tuttavia, sul web gli utenti si sono scatenati in merito al loro aspetto

"Quello è Bradley creato con l'Intelligenza Artificiale?", ha chiesto un utente. Mentre altri hanno scritto: "Il filtro su questa foto è folle" e "Il peggior Photoshop di sempre". Diversi commenti hanno fatto riferimento a Facetune , popolare app di selfie e ritratti "ritoccati". " Bradley e Gigi non assomigliano per niente a loro stessi e nessuno se ne accorge?", ha chiesto un utente.

A pubblicare lo scatto è stata Alyssa Milano . L'attrice 51enne è tra le star del musical Chicago, in programma all' Ambassador Theater di Broadway . Ed è proprio nel backstage che Gigi e Bradley l'hanno raggiunta, posando insieme a lei e alla sua co-star Kimberly Marable.

La storia d'amore tra Bradley Cooper e Gigi Hadid

Bradley Cooper e Gigi Hadid sono stati visti per la prima volta insieme nell'ottobre del 2023, quando sono stati avvistati a cena a New York. Poi, giorni dopo, sono stati visti tornare da quella che sembrava una fuga romantica (alcune settimane dopo la fine del flirt tra Hadid e Leonardo DiCaprio). Da allora la modella e l'attore sono stati visti spesso insieme, sebbene non abbiano mai confermato ufficialmente la relazione.

Tuttavia, lo scorso ottobre, in un'intervista nel backstage con Entertainment Tonight prima della sfilata di Victoria's Secret (FOTO), Gigi ha risposto al gionalista che le chiedeva se ci fosse Bradley tra il pubblico: "Stasera guarda da casa: è il suo turno con Lea (la figlia avuta da Irina Shayk ndr.), ma è molto orgoglioso".