Off Campus, Ella Bright sulla differenza d'età con Belmont Cameli

Nonostante entrambi gli attori siano maggiorenni, più di qualche spettatore ha trovato il gap anagrafico eccessivo per una serie dal forte contenuto erotico . Sui social le reazioni si sono moltiplicate rapidamente, con alcuni utenti che hanno invocato addirittura un boicottaggio del casting. Un clima che alla fine ha spinto Ella Bright a intervenire pubblicamente.

Belmont Cameli , che interpreta il carismatico capitano della squadra di hockey Garrett Graham, è nato nel 1998 e ha 28 anni . Ella Bright , che veste i panni della talentuosa songwriter Hannah Wells, è nata nel 2006 e ne ha 19 . Tra i due protagonisti c'è quindi una differenza di quasi dieci anni. Un divario che, in una serie dai contenuti esplicitamente romantici e sensuali, ha fatto discutere non poco.

Da quando Off Campus è sbarcata su Prime Video, la serie tratta dai romanzi di Elle Kennedy - e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick - ha conquistato rapidamente il pubblico, tanto da essere già stata rinnovata per una seconda stagione. Ma, insieme all'entusiasmo, è arrivata una discussione sui suoi protagonisti.

Ella Bright risponde: "Non mi sono mai sentita esclusa"

A fare chiarezza ci ha pensato la diretta interessata. Nel podcast Not Skinny But Not Fat del 26 maggio, Ella ha raccontato di essere arrivata al provino con piena consapevolezza di ciò che il ruolo richiedeva: "Sono entrata alla chemistry read con più che sufficienti informazioni. Ero a conoscenza della serie e di ciò che il ruolo richiedeva, e mi sono innamorata subito di Hannah e di questi script. Non ho mai avuto dubbi sul fatto di volerlo fare".

Ella comprende le critiche, ma le considera molto lontane dal suo pensiero: "Capisco le preoccupazioni delle persone, ma non mi sono mai sentita esclusa per il fatto di essere più giovane di tutti." E sull'atmosfera con i colleghi: "Siamo davvero una famiglia, e tutti erano semplicemente più che perfetti. Non avrei potuto sentirmi più a mio agio sul set con queste persone. Quindi è divertente quando lo dicono".

Vale la pena ricordare che Ella aveva 18 anni quando sono state girate le scene più intime della serie. Un dettaglio che la produzione non ha lasciato al caso. La showrunner Louisa Levy, interpellata da Variety, aveva già descritto le precauzioni adottate: "Ho avuto una conversazione con Ella prima di chiudere il suo contratto per assicurarmi che sapesse cosa l'aspettava. Le ho spiegato tutto e mi sono accertata che fosse a proprio agio e sicura di sé. Se avessi sentito che non era pronta, avrei frenato immediatamente." Levy ha anche sottolineato il ruolo fondamentale di Kathy Kadler, intimacy coordinator coinvolta in tutte le scene delicate del cast, con l'obiettivo di capire cosa mettesse a proprio agio ogni attore, cosa li facesse sentire bene e cosa invece no.