Off Campus, trama e cast dela serie romance dalla saga letteraria omonima di Elle KennedySerie TV
Introduzione
Il 13 maggio 2026 su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) arriveranno tutti gli episodi della serie tv Off Campus, basata sui libri di successo mondiale di Elle Kennedy e adattata da Louisa Levy.
Amazon Prime Video si prepara a lanciare questa nuova serie televisiva statunitense appartenente al genere drammatico romantico, sviluppata da Louisa Levy e ispirata direttamente alla celebre saga letteraria Off-Campus, amatissima in tutto il mondo. Il progetto, ancora prima della sua effettiva uscita ufficiale, ha già ottenuto una significativa conferma industriale: nel febbraio 2026, infatti, la piattaforma ha deciso di rinnovare la produzione per una seconda stagione, anticipando così la fiducia nei confronti del potenziale narrativo e commerciale della serie. Il debutto è fissato per il 13 maggio 2026.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Off Campus, il nuovo dramma romantico di Amazon Prime Video pronto al debutto mondiale.
Quello che devi sapere
UNA TRASPOSIZIONE TELEVISIVA DELL'UNIVERSO NARRATIVO DI ELLE KENNEDY
L’adattamento televisivo di Off Campus prende forma a partire dalla serie di romanzi Off-Campus di Elle Kennedy, con la prima stagione costruita sulla base del primo capitolo della saga, The Deal. Amazon Prime Video aveva ufficializzato l’ordine della serie il 1º ottobre 2024, affidando lo sviluppo del progetto a Louisa Levy, impegnata anche nel ruolo di co-showrunner e produttrice esecutiva.
Accanto a Louisa Levy, partecipano alla guida creativa Gina Fattore, anch’essa co-showrunner, oltre ai produttori esecutivi Wyck Godfrey, Marty Bowen, Leanna Billings e Neal Flaherty. Tra le case di produzione coinvolte figurano Amazon MGM Studios, Temple Hill Entertainment e Billings Productions, mentre Elle Kennedy stessa partecipa in qualità di produttrice.
Le riprese principali sono iniziate il 9 giugno 2025 e si sono concluse il 2 ottobre 2025 a Vancouver, nella Columbia Britannica, in Canada.
LA TRAMA
Ambientata in un college e basata sull’omonima serie di libri bestseller, la serie tv Off Campus racconta le vicende dei giocatori di una squadra d’élite di hockey su ghiaccio e delle donne che fanno parte della loro vita, alle prese con l’amore, il dolore e la scoperta di sé, mentre stringono amicizie profonde e legami duraturi e affrontano le complessità che accompagnano il passaggio all’età adulta. La prima stagione segue la divertente e appassionata storia d’amore in stile “gli opposti si attraggono” tra Hannah, una cantautrice dalla personalità riservata, e Garrett, campione della squadra di hockey della Briar University.
IL CAST
Il cast della serie tv Off Campus include Ella Bright (The Crown e Malory Towers) Belmont Cameli (Fino all'alba e Saved by the Bell), Mika Abdalla (Snack Shack e Sex Appeal), Antonio Cipriano (Pretty Little Liars: Original Sin e Il mistero dei Templari - La serie), Jalen Thomas Brooks (The Pitt e Thanksgiving), Josh Heuston (Dune: Prophecy e Heartbreak High) e Stephen Kalyn (Gen V e Motorheads).
L'AUTRICE BEST SELLER ELLE KENNEDY
Elle Kennedy, creatrice dell’universo di Off Campus, è un'autrice best seller del New York Times, USA Today e Wall Street Journal, con all’attivo oltre 50 romanzi. Le sue opere sono state tradotte in più di 25 lingue e hanno venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo. È stata inoltre rilasciata una nuova versione della copertina del libro edito in Italia da Newton Compton, che ritrae i protagonisti della serie Ella Bright e Belmont Cameli.
LA PRODUZIONE
La creatrice Louisa Levy è co-showrunner ed executive producer di Off Campus con Gina Fattore. Wyck Godfrey, Marty Bowen e James Seidman sono executive producer della serie per Temple Hill, insieme a Leanna Billings di Billings Productions e Neal Flaherty.
IL RINNOVO ANTICIPATO PER UNA SECONDA STAGIONE
Il 12 febbraio 2026, diversi mesi prima dell’esordio ufficiale della serie, Amazon Prime Video ha annunciato il rinnovo di Off Campus per una seconda stagione.
Una decisione che testimonia la forte aspettativa della piattaforma nei confronti della produzione e del possibile successo dell’adattamento televisivo.