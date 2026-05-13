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Off Campus, il cast della serie tv Prime Video dalla saga romance di Elle Kennedy. FOTO

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Arriva su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) una delle saghe romance più amate di Elle Kennedy. Sviluppata da Louisa Levy, è stata già rinnovata per una seconda stagione prima ancora del debutto. A decretarne il successo è un cast giovane e talentuoso. Da Ella Bright che interpreta la protagonista Hannah fino a Belmont Cameli nel ruolo di Garrett, personaggio maschile principale, scopriamo chi sono gli attori della serie.

A cura di Camilla Sernagiotto

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