Arriva su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) una delle saghe romance più amate di Elle Kennedy. Sviluppata da Louisa Levy, è stata già rinnovata per una seconda stagione prima ancora del debutto. A decretarne il successo è un cast giovane e talentuoso. Da Ella Bright che interpreta la protagonista Hannah fino a Belmont Cameli nel ruolo di Garrett, personaggio maschile principale, scopriamo chi sono gli attori della serie.

A cura di Camilla Sernagiotto