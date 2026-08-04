Coez ad Assisi, la possibile scaletta del concerto

coez, la possibile scaletta del concerto

Martedì 4 agosto la voce di Estate 1998 porterà la sua musica sul palco di Piazzale Rocca Maggiore, Assisi. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album 1998 uscito nel giugno dello scorso anno. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 14 novembre al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:

Estate 1998

Mr. Nobody

Mal di te

La tua canzone

Faccio un casino

Catene

Siamo morti insieme

Domenica

Jet

Lontana da me

Niente che non va

E yo mamma

Occhi rossi

Come nelle canzoni

Le parole più grandi

Dentro al fumo

Ti manca l’aria

Le luci della città

Alta marea

Taciturnal / Davide / !ly

Bella Mossa

Roma di notte

Fine dell’estate

Ali sporche

Qualcosa di grande

È sempre bello

La musica non c’è