Coez ad Assisi, la possibile scaletta del concerto

Il 28 agosto il cantautore riprenderà il tour con lo show al Palazzo Te di Mantova. In seguito, l’artista porterà la sua musica nelle città di Macerata, Verona, Taormina e infine Palermo
Dopo lo spettacolo all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, il 4 agosto Coez sarà in concerto ad Assisi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show del cantautore: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
coez, la possibile scaletta del concerto
Martedì 4 agosto la voce di Estate 1998 porterà la sua musica sul palco di Piazzale Rocca Maggiore, Assisi. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album 1998 uscito nel giugno dello scorso anno. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 14 novembre al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:
- Estate 1998
- Mr. Nobody
- Mal di te
- La tua canzone
- Faccio un casino
- Catene
- Siamo morti insieme
- Domenica
- Jet
- Lontana da me
- Niente che non va
- E yo mamma
- Occhi rossi
- Come nelle canzoni
- Le parole più grandi
- Dentro al fumo
- Ti manca l’aria
- Le luci della città
- Alta marea
- Taciturnal / Davide / !ly
- Bella Mossa
- Roma di notte
- Fine dell’estate
- Ali sporche
- Qualcosa di grande
- È sempre bello
- La musica non c’è
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Dopo alcune settimane di pausa, il 28 agosto Coez riprenderà il tour con lo show al Palazzo Te di Mantova. In seguito, l’artista porterà la sua musica nelle città di Macerata, Verona, Taormina e infine Palermo. Questo il calendario con tutti i dettagli degli appuntamenti live:
- 28 agosto 2026, Mantova - Palazzo Te
- 2 settembre 2026, Macerata - Sferisterio
- 3 settembre 2026, Macerata - Sferisterio
- 5 settembre 2026, Verona - Teatro Romano
- 6 settembre 2026, Verona - Teatro Romano
- 10 settembre 2026, Taormina (ME) - Teatro Antico
- 12 settembre 2026, Palermo - Teatro di Verdura
- 13 settembre 2026, Palermo - Teatro di Verdura
A ottobre Coez ripartirà in tour con una serie di appuntamenti nei teatri di molte città italiane: da Roma a Bari passando per Torino e Genova. Ecco gli spettacoli in programma:
- 30 ottobre, Roma - Auditorium Concilazione
- 31 ottobre, Roma - Auditorium Concilazione
- 1° novembre, Roma - Auditorium Concilazione
- 7 novembre, Torino - Auditorium Lingotto
- 8 novembre, Torino - Auditorium Lingotto
- 16 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
- 17 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
- 18 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
- 23 novembre, Bologna - Teatro Europauditorium
- 24 novembre, Bologna - Teatro Europauditorium
- 26 novembre, Genova - Teatro Carlo Felice
- 28 novembre, Parma - Teatro Regio
- 7 dicembre, Bari - Teatro Petruzzelli
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