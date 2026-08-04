Supermax, Jaafar Jackson nel film con Will Smith

Quest’anno Jaafar Jackson ha conquistato il pubblico con l’interpretazione di suo zio Michael nel biopic con il maggior incasso di sempre nella storia del cinema. L’attore ha festeggiato il primato scrivendo sul suo profilo Instagram: “Vi prometto che Michael lassù starà sicuramente sorridendo”

Deadline ha annunciato in esclusiva che Jaafar Jackson reciterà in Supermax. Protagonisti Will Smith e AnnaSophia Robb. Dietro la macchina da presa David Gordon Green. David Weil e David J. Rosen hanno firmato la sceneggiatura. Le riprese si svolgeranno in Australia.

Supermax, Jaafar Jackson nel cast

Dopo il debutto cinematografico con l’interpretazione dello zio Michael Jackson nel biopic diretto da Antoine Fuqua, Jaafar Jackson tornerà sul grande schermo al fianco di Will Smith e AnnaSophia Robb. Deadline ha rivelato che l’attore farà parte del cast della pellicola diretta da David Gordon Green, regista di Snow Angels, Joe e All'ultimo voto. David Weil e David J. Rosen hanno firmato la sceneggiatura, al momento massimo riserbo sulla data di distribuzione.

Poco dopo la notizia della presenza di Jaafar Jackson (FOTO), Will Smith ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram confermando l’imminente avvio delle riprese in Australia. Massimo riserbo sui dettagli del ruolo di Jaafar Jackson. Deadline ha rivelato che la pellicola racconterà le indagini di due agenti dell’FBI, interpretati da Will Smith e AnnaSophia Robb, su un omicidio avvenuto all’interno di un carcere di massimo sicurezza.