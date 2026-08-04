Mano Machinek, star tv austriaca morto in un incidente sul Mottarone

Una giornata di lavoro si è trasformata in tragedia sulle strade del Mottarone. Manoel “Mano” Machinek, 37 anni, noto al pubblico austriaco per la partecipazione al reality Forsthaus Rampensau, è morto in un incidente avvenuto il 30 luglio lungo la strada panoramica sopra il Lago Maggiore. L’uomo si trovava al volante di una Porsche d’epoca utilizzata per alcune riprese quando, in un tratto ricco di curve nei pressi di Gignese, ha perso il controllo della vettura. L’auto è uscita dalla carreggiata, si è ribaltata lungo un pendio e ha terminato la corsa contro un albero. I soccorritori, intervenuti anche con l’elicottero, hanno lavorato a lungo per estrarlo dall’abitacolo e tentare la rianimazione, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Indagini in corso e il ricordo della compagna

Secondo le prime informazioni, Machinek si trovava sul posto per conto di una società di produzione milanese e la Porsche non sarebbe stata di sua proprietà. Restano ancora da chiarire sia la dinamica dello schianto sia il contesto esatto delle riprese, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi e la Procura ha disposto il sequestro del veicolo e della salma. In Austria Machinek era conosciuto soprattutto per il reality a cui aveva partecipato insieme alla compagna Maria Maksimovic, ma nella vita lavorava anche come ingegnere, modello e imprenditore e coltivava una forte passione per le auto sportive. Proprio Maksimovic lo ha ricordato con un messaggio pubblicato sui social, raccontando il dolore di averlo perso mentre stava facendo ciò che amava di più, guidare.