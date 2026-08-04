Morto David Z, il produttore che contribuì al successo di Prince

È morto all'età di 78 anni David Rivkin, conosciuto nel mondo della musica come David Z, ingegnere del suono, produttore e musicista che contribuì in modo determinante alla nascita del celebre "Minneapolis Sound" e ai primi successi di Prince. La notizia è stata riportata dal quotidiano locale "Minneapolis Star Tribune"

È morto all'età di 78 anni David Rivkin, conosciuto nel mondo della musica come David Z, ingegnere del suono, produttore e musicista che contribuì in modo determinante alla nascita del celebre "Minneapolis Sound" e ai primi successi di Prince. La notizia è stata riportata dal quotidiano locale "Minneapolis Star Tribune".

La lunga carriera

Figura riservata ma molto influente, David Z ebbe un ruolo fondamentale nella carriera del futuro autore di "Purple Rain". Nel 1976, dopo aver conosciuto Prince a Minneapolis, registrò le demo che permisero al giovane artista di ottenere il primo contratto discografico con la Warner. Negli anni successivi continuò a collaborare con il musicista, partecipando anche alla realizzazione del brano Kiss, pubblicato nel 1986 con il gruppo The Revolution.

"l'ingrediente segreto di molti progetti musicali"

"David era l'ingrediente segreto di molti progetti musicali. È sempre rimasto molto discreto sul suo lavoro e non parlava quasi mai del contributo che offriva. La sua importanza per la scena musicale di Minneapolis è indiscutibile", ha dichiarato al "Minneapolis Star Tribune" Owen Husney, primo manager di Prince. In un'intervista rilasciata nel 2023 a un podcast, lo stesso David Z aveva ricordato Prince come un artista dal talento straordinario, ma anche un collaboratore estremamente esigente.

Secondo quanto riportato sul suo sito ufficiale, David Z "ha svolto un ruolo centrale nello sviluppo del Minneapolis Sound". L'uso innovativo di drum machine, campionatori e tecniche di produzione contribuì infatti a definire un'estetica musicale che avrebbe segnato gli anni Ottanta, fondendo funk, rock e synth-pop. Nel corso della sua lunga carriera, David Rivkin collaborò anche con la cantante blues Etta James, partecipando negli anni Duemila agli album Let's Roll e Blues to the Bone, entrambi premiati con un Grammy Award. Musicista poliedrico, lavorò sia come chitarrista sia come tecnico del suono e fece parte anche dei Lipps Inc., gruppo disco che raggiunse il successo internazionale con la hit Funkytown. Il fratello di David Z, Bobby Z, fu a sua volta un collaboratore di Prince, ricoprendo il ruolo di batterista nella band dell'artista di Minneapolis.