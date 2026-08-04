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God of War, Dave Bautista in trattative per il ruolo di Kratos dopo l'uscita di Ryan Hurst

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Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Al momento Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha ordinato la produzione di due stagioni della serie basata sul franchise di videogiochi. Massimo riserbo per quanto riguarda la possibile data di uscita

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Variety ha annunciato che Dave Bautista potrebbe sostituire Ryan Hurst nella serie God of War, basata sul celebre franchise di videogiochi. Massimo riserbo sulla data di distribuzione. Al momento Prime Video non ha commentato la notizia.

god of war, dave bautista in trattative

Dave Bautista (FOTO) potrebbe prendere il posto di Ryan Hurst, inizialmente scelto per interpretare Kratos. Stando a quanto rivelato, l’ex wrestler sarebbe in trattative per subentrare a Ryan Hurst, costretto ad abbandonare a causa di un infortunio. Alla regia Frederick E.O. Toye. Secondo quanto riportato dal sito di Amazon MGM Studios, questa la sinossi ufficiale della produzione: “God of War segue le vicende di padre e figlio, Kratos e Atreus, impegnati in un viaggio per spargere le ceneri della loro moglie e madre, Faye. Attraverso le loro avventure, Kratos cerca di insegnare al figlio a essere un dio migliore, mentre Atreus cerca di insegnare al padre a essere un essere umano migliore”.

 

Callum Vinson sarà Atreus. Nel cast anche Mandy Patinkin, Ed Skrein, Max Parker, Ólafur Darri Ólafsson, Teresa Palmer, Alastair Duncan, Jeff Gulka, Danny Woodburn, Louis Cunningham, Ben Chapple, Evelyn Miller, Island Austin e Sonya Walger.

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Vancouver ha ospitato la prima parte delle riprese. Al momento Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha ordinato la produzione di due stagioni della serie basata sul franchise di videogiochi. Massimo riserbo per quanto riguarda la possibile data di distribuzione.

 

Dopo la popolarità come wrestler, nel corso degli anni Dave Bautista si è affermato tra i volti del grande schermo. Tra i sui lavori, ricordiamo il franchise Guardiani della Galassia, Spectre, Blade Runner 2049, Glass Onion: Knives Out e Bussano alla porta. Ricordiamo anche la seconda stagione della serie tv See con protagonisti Jason Momoa (FOTO) e Alfre Woodard.

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