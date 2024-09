Dave Bautista dimagrito, l’attore spiega l’incredibile perdita di peso

L'attore statunitense sta perdendo molto peso dopo aver raggiunto quello che lui definisce come uno “scomodo” peso di 143 kg per calarsi in un ruolo cinematografico. “Più mi snellisco, meglio appaio accanto agli altri attori”, ha detto la star

David Michael Bautista, meglio conosciuto come Dave Bautista, sta perdendo molto peso dopo aver raggiunto quello che lui definisce come uno “scomodo” peso di 143 kg per calarsi in un determinato ruolo cinematografico.

“Più mi snellisco, meglio appaio accanto agli altri attori”, ha detto l’attore ed ex wrestler statunitense noto per i suoi trascorsi in WWE.

La star ha recentemente raccontato al content creator Chris Van Vliet che la sua recente perdita di peso è legata alla sua carriera di attore, principalmente perché non vuole apparire troppo "distraente" accanto ai suoi co-protagonisti di dimensioni più “normali”. L’attore di Guardiani della Galassia ha detto che sta dimagrendo per interpretare una gamma più ampia di ruoli.

"Ho iniziato a snellirmi perché ero diventato davvero grande per un ruolo. Scomodamente grande", ha detto Bautista. "Per Bussano alla porta (titolo originale Knock at the Cabin, film del 2023 diretto da M. Night Shyamalan, ndr) ero diventato davvero enorme. Pesavo circa 143 kg... Ho messo su peso molto velocemente e ho preso una quantità di peso scomoda che mi ci è voluto un sacco di tempo per perdere”, ha spiegato il divo.

Bautista ha deciso che era giunto il momento di perdere peso, e man mano che i chili sparivano, ha realizzato che non solo si sentiva meglio emotivamente, ma appariva anche più naturale sullo schermo.

"Più mi snellivo, meglio apparivo in video e meglio apparivo accanto agli altri attori", ha proseguito. "Sono ancora una persona grande. A 1,93 metri e 109 kg, accanto all'attore medio, sembro un gorilla ed è distraente. Probabilmente perderò ancora qualche chilo. Sto lavorando sodo per essere così snello. Mi sto allenando duramente”.

Potete guardare l'intervista completa di Bautista con Van Vliet nel video che trovate in fondo a questo articolo.