I titoli candidati ai David di Donatello 2024 disponibli su Sky e NOW

L’ARTE DELLA GIOIA, la serie Sky Original di Valeria Golino disponibile su Sky e NOW, domina le candidature dei prossimi David di Donatello, i prestigiosi premi assegnati dall’Accademia del cinema italiano presieduta da Piera Detassis, che verranno consegnati il prossimo 7 maggio.

Uscita in sala con Vision Distribution in due parti la scorsa estate, la serie che adatta liberamente l’omonimo, scandaloso romanzo postumo di Goliarda Sapienza porta a casa ben 14 nomination, figurando in tutte le categorie principali nonché in quelle tecniche.

La serie prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film rientra nella cinquina dei migliori film dell’anno, in quella per la Miglior regia (a Valeria Golino), per la miglior sceneggiatura non originale (a Valeria Golino, Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella, Stefano Sardo) e vede nominato tutto il suo cast principale: Tecla Insolia figura fra le migliori attrici protagoniste dell’anno, Valeria Bruni Tedeschi e Jasmine Trinca portano a casa la nomination come Miglior Attrice non protagonista, mentre Guido Caprino quella per Miglior attore non protagonista.

L’Arte della Gioia vede nominato anche quasi l’intero suo comparto tecnico, portando a casa nomination per il miglior Casting (ad Anna Maria Sambuco e Francesco Vedovati), Fotografia (Fabio Cianchetti), Scenografia (Luca Merlini per la scenografia, Giulietta Rimoldi per l’arredamento), Costumi (Maria Rita Barbera), Trucco (a Maurizio Fazzini), Montaggio (Giogiò Franchini) ed effetti visivi (al supervisore Francesco Niolu e al producer Rodolfo Migliari).

Nominato anche il comparto tecnico di un’altra grande serie Sky Original dell’ultimo anno, DOSTOEVSKIJ dei Fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, nominata per la miglior Fotografia (a Matteo Cocco) e per il montaggio (la nomination va a Walter Fasano).

Su Sky Cinema e NOW , inoltre, ben 16 film candidati ai David di Donatello 2024.

Insieme a Parthenope, Il film che ha raccolto più candidature, 15, tra cui Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Attore Protagonista Elio Germano e Miglior Attore Non Protagonista Roberto Citran è BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE ed è in arrivo su Sky Cinema lunedì 26 maggio. Già disponibile on demand VERMIGLIO di Maura Delpero che segue con 14 candidature.