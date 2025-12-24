Volo - Incanto di Natale, la scaletta del concerto stasera in tv

Cosa vedremo

Con Il Volo – Incanto di Natale, Canale 5 regala al pubblico un appuntamento speciale per la Vigilia di Natale. Il concerto-evento in prima serata, dedicato alla magia delle feste e alla musica che unisce generazioni, sarà guidato - per l'appunto - da Il Volo. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto tornano protagonisti con le loro voci potenti e armoniose, accompagnate da un'orchestra e da un coro dal vivo, per un viaggio sonoro capace di evocare lo spirito natalizio e l’emozione condivisa in famiglia. Registrato nell’Arena 8888 di Sofia, in Bulgaria, Incanto di Natale non è una diretta, ma uno spettacolo pensato per essere trasmesso proprio la sera della Vigilia, offrendo uno scenario suggestivo e una produzione curata in ogni dettaglio. Nel corso della serata Il Volo propone un repertorio che alterna grandi classici della tradizione natalizia ai suoi più celebri successi, in un mix di lirica, pop e sentimento. L’evento è prodotto da Friends TV con la collaborazione de Il Volo Srl, diretto da Luigi Antonini su un’idea di Michele Torpedine, e mira a trasformare la vigilia in un momento di condivisione, emozione e spettacolo grazie alla forza delle note e alla teatralità delle performance.