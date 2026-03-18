Samurai Jay annuncia Obsesión in duetto con Naiara

Samurai Jay ha svelato l’arrivo di Obsesión, versione spagnola del singolo Ossessione. La canzone, in uscita sul mercato venerdì 20 marzo, sarà un duetto con l’artista spagnola Naiara
Dopo aver conquistato il gradino più alto del podio della classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia per due settimane consecutive, Samurai Jay ha annunciato l’uscita di Obsesión, versione spagnola di Ossessione. Il brano sarà una collaborazione con la cantante spagnola Naiara.
samurai jay, in arrivo Obsesión con Naiara
A febbraio Samurai Jay ha presentato la canzone Ossessione in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo conquistando la diciassettesima posizione nella finale di sabato 28 febbraio. Successivamente, il brano raggiunto il primo posto della classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia ottenendo anche un disco d’oro. Nella serata delle cover Samurai Jay ha duettato con Belen Rodriguez e Roy Paci sulle note di Baila (Sexy Thing) di Zucchero.
Dopo la fine della kermesse musicale, il cantante ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di 540.000 follower: “Da Mugnano, essere primi in classifica, abbracciare mia madre sul palco dell’Ariston è un sogno che credevo irrealizzabile. Grazie a voi per tutto il supporto e il calore che mi avete dato, grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questa avventura, ora corro a chiudere il disco, ci vediamo presto”.
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Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy Paci a Sanremo 2026, il duetto
Samurai Jay (FOTO) ha annunciato l’arrivo di Obsesión, versione spagnola della canzone presentata sul palco del Teatro Ariston. Il singolo, in uscita sul mercato venerdì 20 marzo, sarà un duetto con la cantante spagnola Naiara, presente nel videoclip della versione italiana del brano insieme a Rkomi, 22simba, Young Hash, Sayf e Joshua.
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Sanremo 2026, Samurai Jay con Ossessione. Testo e recensione
Dopo il debutto con il brano Calmo nel 2018, nell’ottobre del 2020 Samurai Jay ha pubblicato l’album Lacrime. Inoltre, nel corso degli anni il cantante ha realizzato collaborazioni con numerosi artisti: da Geolier (FOTO) a Livio Cori. Nell'estate dello scorso anno l’artista ha lanciato la canzone Halo con Vito Salamanca conquistando un disco di platino. Il brano conta attualmente più di 40.000.000 di streaming su Spotify.
Credits delle foto: Luca Paparo e Getty Images
Chi è Samurai Jay, per la 1° volta a Sanremo con la canzone Ossessione
Il cantautore, che mai prima d’ora ha calcato il palco del Festival, prenderà parte alla kermesse canora di questa attesissima edizione 2026 con un brano che ruota intorno alla musica come motore di vita. Autore di tormentoni (come il recentissimo Halo), l’artista campano è un concentrato di tradizione musicale e nuovi suoni urban. Scopriamone vita e carriera, per carpirne tutti i segreti e meglio comprenderne l’esibizione in arrivo all’Ariston Di Camilla Sernagiotto