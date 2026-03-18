Samurai Jay annuncia Obsesión in duetto con Naiara

Samurai Jay ha svelato l’arrivo di Obsesión, versione spagnola del singolo Ossessione. La canzone, in uscita sul mercato venerdì 20 marzo, sarà un duetto con l’artista spagnola Naiara

Dopo aver conquistato il gradino più alto del podio della classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia per due settimane consecutive, Samurai Jay ha annunciato l’uscita di Obsesión, versione spagnola di Ossessione. Il brano sarà una collaborazione con la cantante spagnola Naiara .

samurai jay, in arrivo Obsesión con Naiara

A febbraio Samurai Jay ha presentato la canzone Ossessione in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo conquistando la diciassettesima posizione nella finale di sabato 28 febbraio. Successivamente, il brano raggiunto il primo posto della classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia ottenendo anche un disco d’oro. Nella serata delle cover Samurai Jay ha duettato con Belen Rodriguez e Roy Paci sulle note di Baila (Sexy Thing) di Zucchero.

Dopo la fine della kermesse musicale, il cantante ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di 540.000 follower: “Da Mugnano, essere primi in classifica, abbracciare mia madre sul palco dell’Ariston è un sogno che credevo irrealizzabile. Grazie a voi per tutto il supporto e il calore che mi avete dato, grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questa avventura, ora corro a chiudere il disco, ci vediamo presto”.