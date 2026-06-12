Natalia Paragoni, la chemio e lo scatto con il foulard

L'influencer ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram per mostrare un foulard di seta firmato Pucci. L'accessorio è stato acquistato subito dopo le dimissioni dalla seconda seduta di chemioterapia per il linfoma di Hodgkin, patologia diagnosticata all'ottavo mese di gravidanza

Prima i corridoi bianchi dell'ospedale poi un salto in negozio. Natalia Paragoni ha usato la sua pagina Instagram per mostrare un dettaglio concreto della terapia: un foulard di seta a motivi geometrici firmato Pucci, comprato subito dopo la seconda infusione di chemioterapia. Lo scatto — arrivato dopo i giorni di silenzio che seguono sempre il trattamento per il linfoma di Hodgkin — si concentra sul copricapo scelto per gestire la caduta dei capelli. Non è un modo per nascondersi, ma la voglia di prendersi cura della propria immagine mentre il corpo affronta i farmaci.

La transizione visiva in due tempi La perdita della capigliatura è stata pianificata sui social attraverso passaggi intermedi. Per attutire l'impatto visivo della chemioterapia ed evitare un taglio netto improvviso — una scelta comune a molte pazienti oncologiche — l'influencer ha modificato l'acconciatura per gradi. Prima ha sostituito i capelli lunghi con un caschetto, poi è passata a un pixie cut cortissimo e, infine, ha fotografato l'uso del foulard. Lo scatto fissa questo momento preciso: il passaggio dalla fase dei tagli corti a quella della copertura del capo. Approfondimento Natalia Paragoni, dopo inizio chemio si taglia da sola capelli. VIDEO

La burocrazia della cura e il ruolo di Zelletta A prendersi cura di Natalie, oltre ai medici c'è il compagno Andrea Zelletta. È lui a gestire la cartella clinica, a segnare i farmaci sul calendario e a sbrigare le carte delle dimissioni. Zelletta ha ironizzato sui social definendosi il suo “segretario” — un modo per alleggerire la tensione dei controlli — sostituendola nella gestione tecnica del protocollo sanitario quando le parole dei dottori si fanno troppo fitte e complesse. Approfondimento Natalia Paragoni, diagnosi di linfoma durante la gravidanza