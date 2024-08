My Spy, il cast del film con Dave Bautista

1/6 ©Getty

Dave Bautista è il protagonista di My Spy, l'action comedy per la prima volta in chiaro martedì 20 agosto, su Italia Uno. Nel film, l'ex wrestler veste i panni di JJ, ex ranger dell'esercito divenuto un agente della CIA. Incaricato di tenere d'occhio la famiglia acquisita di Victor Marquez, trafficante d'armi francese deciso a costruire una bomba nucleare miniaturizzata, JJ deve fare i conti con Sophie, nipote di Victor, trasferitasi a Wicker Park, Chicago, dopo la scomparsa del padre