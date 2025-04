Green Day, è uscito a sorpresa il nuovo singolo Smash it like Belushi

La band punk californiana capitanata da Billie Joe Armstrong sorprende i fan con una nuova canzone inattesa, anticipando l’arrivo della versione espansa del loro ultimo album. Il gruppo di American Idiot, infatti, sta per rilanciare Saviors in edizione deluxe

I Green Day hanno fatto uscire a sorpresa il nuovo singolo Smash it like Belushi.



La band punk californiana capitanata da Billie Joe Armstrong sorprende così i fan con una nuova canzone inattesa, anticipando l’arrivo della versione espansa del loro ultimo album. Il gruppo di American Idiot, infatti, sta per rilanciare Saviors in edizione deluxe.

Il nuovo brano dei Green Day, dal titolo Smash It Like Belushi, è una traccia che si inserisce in un momento particolarmente significativo per la band, che continua a dimostrare una sorprendente vitalità creativa a oltre trent’anni dalla nascita del gruppo.



Questa è una nuova fase per Saviors: l’album originale è uscito nel 2024, segnando già allora un ritorno in grande stile che infatti aveva subito conquistato la vetta delle classifiche internazionali. Con l’annuncio della riedizione in formato deluxe, in uscita il 23 maggio 2025, il gruppo statunitense non solo arricchisce la proposta musicale con contenuti inediti, ma si concede anche l’occasione per rileggere e rinfrescare il proprio sound.

Al centro di questa nuova pubblicazione spicca Smash It Like Belushi, primo dei cinque nuovi brani che andranno ad arricchire la tracklist.

Potete ascoltare la canzone Smash It Like Belushi nel video che trovate in fondo a questo articolo, ossia la clip con l’official visualizer diramato dai Green Day nelle scorse ore sul proprio canale di YouTube.