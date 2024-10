Green Day, a Firenze Rocks 2025 la loro unica data in Italia

PH Sephen Lovekin/Shutterstock via Ipa Fotogramma - Getty Images- Getty Images

Spettacolo

Zendaya e Dua Lipa e Cher, i look per la Rock & Roll Hall of Fame

L'attrice di 'Euphoria' e la popstar britannica hanno reso omaggio alla leggendaria cantautrice americana a Cleveland, all'interno di una cerimonia emozionante e glamour. La reunion storica, di per sé uno straordinario momento della cultura pop, è stata impreziosita da look strepitosi delle due giovani star ispirati a quelli della voce di 'Believe', una style icon senza rivali A cura di Vittoria Romagnuolo

Dopo le polemiche legate al suo mancato inserimento nella Rock & Roll Hall Of Fame, Cher è entrata ufficialmente a far parte dell'Olimpo delle stelle della musica, un passaggio che è stato marcato da una cerimonia glamour ed emozionante che si è svolta sabato 19 ottobre a Cleveland, in Ohio. Cher è stata onorata da Dua Lipa e Zendaya, due delle celebrità più amate della loro generazione, cantanti e attrici, proprio come Cher che nella sua eccezionale carriera è stata una superstar del palco e del grande e piccolo schermo



Dua Lipa e Zendaya hanno onorato Cher con look che rispecchiano lo stile della cantautrice californiana. Cher, che è presente sulla scena da oltre sessant'anni, è un punto di riferimento imprescindibile per star del calibro di Dua Lipa e Zendaya, che hanno fatto della moda e del proprio stile personale punti di forza delle rispettive e incredibili carriere. Dua Lipa è stata guest star dell'esibizione musicale di Cher; Zendaya ha tenuto il discorso celebrativo per la cantante e attrice