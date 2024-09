Green Day, un drone si avvicina al palco e la band scappa

Musica

Green Day agli I-Days di Milano, il concerto all'Ippodromo. LE FOTO

Nella loro unica data italiana del 'The Saviors Tour', la band americana ha infiammato il palco dell'Ippodromo Snai La Maura nel capoluogo lombardo. Il gruppo pop-punk ha suonato, davanti a quasi 79mila persone, per oltre 2 ore tutti i suoi successi: da American Idiot a Wake Me Up When September Ends

I-DAYS MILANO- L'Independent Days Festival, noto come I-Days Festival, è un evento musicale che si svolge in Italia durante l’estate. Nato nel 1999, dal 2018 è organizzato a Milano. Sul palco, per diverse settimane, si alternano artisti internazionali e nazionali. Quest’anno all’Ippodromo Snai La Maura sono tantissimi gli artisti presenti, tra cui i Metallica, Lana Del Rey e Avril Lavigne. Il 16 giugno si sono esibiti i Green Day, l'iconica band pop-punk americana . Ecco tutte le foto del concerto

I GREEN DAY- I Green Day sono una band pop punk statunitense che si è formata a Berkeley (California) nel 1986. Il gruppo è composto da tre membri: Billie Joe Armstrong protagonista della foto (chitarra e voce), Mike Dirnt (basso e voce secondaria) e Tré Cool (batteria). Tré Cool nel 1990 ha sostituito il primo batterista Al Sobrante che aveva scelto di abbandonare per motivi di studio. Il turnista Jason White è stato quarto membro ufficiale dal 2012 al 2016