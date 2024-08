5/12 ©Webphoto

THE BAD BATCH (2016) - In corsa per il Leone d’Oro al Festival del Cinema di Venezia 2016, dove si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria, The Bad Batch è il secondo film della regista inglese di origine iraniana Ana Lily Amirpour. In un futuro non meglio specificato, una donna di nome Arlen, a seguito di un processo, viene trasportata in un’area desertica recintata da filo spinato: è qui che il governo statunitense deporta tutti gli indesiderati della società come criminali e immigrati. Nel film Jason Momoa è Miami Man

