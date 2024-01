Jason Momoa e Lisa Bonet, depositati i documenti per il divorzio

Stando ad alcuni documenti ottenuti da People , Lisa Bonet avrebbe presentato le carte per avviare le procedura di divorzio da Jason Momoa ( FOTO ). Secondo quanto rivelato, l’attrice avrebbe chiesto la custodia condivisa dei figli e nessun supporto da parte da quello che a breve dovrebbe diventare l’ex marito.

jason momoa e lisa bonet, matrimonio al capolinea

È ufficialmente giunta al capolinea la storia d’amore tra Jason Momoa e Lisa Bonet. Il magazine People è entrato in possesso di alcuni documenti che certificherebbero l’avvio della procedura di divorzio. L’attrice avrebbe citato ‘differenze inconciliabili’ alla base della decisione presa. Inoltre, come riportato, Lisa Bonet avrebbe chiesto la custodia condivisa dei figli, Lola di 16 anni e Nakoa-Wolf di 15 anni, e nessun supporto economico dal futuro ex marito.

Al momento i due artisti non hanno rilasciato alcuna comunicazione ufficiale.