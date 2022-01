7/16 ©Getty

"In quel momento, l'amore è arrivato ed è diventato grande. [Lui] non ha bruciato le tappe, come penso facciano molti uomini", ha raccontato Bonet alla rivista Porter nel 2018. Ma il suo era sarcasmo, dato che ha subito aggiunto: “In pratica mi ha preso in braccio e mi ha gettato sulle sue spalle, in stile cavernicolo!”

Lisa Bonet, le foto della moglie di Jason Momoa ed ex di Lenny Kravitz