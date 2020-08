Jason Momoa restaura e regala a Lisa Bonet una Ford Mustang. VIDEO

Difficilmente Lisa Bonet ( FOTO ) dimenticherà la sorpresa organizzata per lei dal marito Jason Momoa . Proprio come non è riuscita a dimenticare la sua prima automobile, una Mustang del 1965 decappottabile con la quale, a 17 anni, ha iniziato a guidare per le vie della California. Conoscendo bene l'amore della moglie per quella macchina speciale, l'attore hawaiano ha deciso di scovarla e di restaurarla, per regalarla nuovamente alla sua ex proprietaria. Una sorpresa che Momoa ha documentato accuratamente in un documentario girato da Damien Bray.

“È l’auto che si è comprata con i primi risparmi, ci tiene tanto - racconta l'attore nel video - Per questo voglio farla tornare in vita e riportarla dentro la nostra famiglia. So che non possiamo rivivere un ricordo, ma forse possiamo ricostruirne uno. Il video mostra tutti i passaggi tecnici di restyling della macchina, realizzato da un team di meccanici esperti. La Mustang è stata smontata pezzo per pezzo, in modo da poter aggiustare ogni parte della vettura per poi riassemblarla. Il motore è stato sostituito così come i sedili. Un lavoro non facile visto che esistono pochi esemplari di questo modello e di conseguenza pochi ricambi. Una sorpresa impegnativa che però non ha deluso le aspettative: alla fine del video, infatti, si può ammirare la reazione meravigliata e incredula di Lisa Bonet. “Santo cielo”, commenta l'attrice 52enne prima di rimettersi alla guida della sua nuova ma antica macchina. Poi lascia il posto al marito e la famiglia comincia così un nuovo viaggio, sui sedili posteriori i due figli Lola Iolani e Nakoa-Wolf . Lisa ha anche un'altra figlia, Zoe, nata dalla relazione con l'ex Lenny Kravitz .

Jason Momoa e Lisa Bonet, una storia d'amore

Jason Momoa e Lisa Bonet stanno insieme dal 2005, dopo essersi incontrati in un jazz club di New York, presentati da amici comuni. “Mi girai, la vidi e lei si presentò. - ha raccontato l'attore in un'intervista - Mi rigirai dal mio amico, volevo urlare, avevo dentro i fuochi d’artificio. La convinsi a darmi un passaggio in macchina perché all’epoca vivevo in albergo ed ero a piedi. Ci fermammo in un bar e a mangiare. Lei ordinò una Guinness e io non capii più niente: la mia birra preferita! Il resto è storia”. Jason e Lisa si sono sposati in gran segreto solo nel 2017, nella loro casa di Topanga, in California. Una romantica storia d'amore quella tra l'attrice, nota per aver interpretato il ruolo di Denise nella sit-com I Robinson e l'attore, diventato famoso grazie al ruolo di Khal Drogo ne Il Trono di Spade. Momoa ha ammesso di aver sempre avuto una cotta per Lisa, da quando la vide in tv da ragazzino. “Stare con Jason è meraviglioso” ha raccontato a sua volta Lisa Bonet in un'intervista. “È amore totale in modalità famiglia. I miei genitori si sono separati quando ero appena nata e da quel giorno ho avuto pochissimi contatti con mio padre. Quando la figura maschile di riferimento ti lascia, è inevitabile avere dei vuoti e cercare di colmarli con altri uomini. Jason ha fatto questo e di più: quando l’amore è arrivato non è scappato come altri, è rimasto, mi ha caricata sulle spalle e mi ha portata via, come un uomo delle caverne. Jason è un maschio alfa che si batte per l’amore e per la famiglia. Impersona un tipo di mascolinità che di questi tempi è rara: è generoso, è un leader, ha carisma, è fisicamente imponente e sa come usare il suo potere, è responsabile e ha etica del lavoro”.