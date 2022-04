Taken - La vendetta, noto anche come Taken 2, scritto da Luc Besson e diretto da Olivier Megaton (regista anche del successivo Taken - L'ora della verità), è il secondo capitolo della saga con Liam Neeson nei panni di Bryan Mills, ex agente della CIA, qui impegnato a salvare i suoi affetti e la sua vita dai parenti dei criminali affrontati nel primo fortunato film del 2008, Io vi troverò