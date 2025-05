Jovanotti, c'è Renato Zero al concerto: l'omaggio del Palaeur di Roma

Serata di grande musica ed emozioni al Palaeur di Roma per l'ultima data sold out del tour di Jovanotti. Tra il pubblico un ospite d'eccezione, Renato Zero, ha ricevuto un caloroso omaggio sulle note de "I migliori anni della nostra vita"

Il Palaeur di Roma ha salutato, per il momento, Jovanotti con un'ottava data consecutiva sold out, un vero e proprio trionfo per il cantautore che ha offerto al suo pubblico uno spettacolo energico e coinvolgente di quasi tre ore. Ma la serata di ieri, 3 maggio 2025, è stata resa ancora più speciale dalla presenza tra gli spettatori di un'icona della musica italiana: Renato Zero. Il pubblico presente non ha esitato a tributare un affettuoso omaggio al cantante, intonando spontaneamente uno dei suoi brani più celebri, "I migliori anni della nostra vita", creando un'atmosfera di grande emozione e condivisione.

Un parterre di stelle per l'ultima tappa romana di Jova: da Verdone a Zero Jovanotti, visibilmente entusiasta per l'accoglienza romana e per la presenza di tanti amici, ha salutato dal palco sia Carlo Verdone che Renato Zero, ricevendo in cambio un'ovazione da parte del palazzetto. Con la sua consueta ironia, Jova ha scherzato con Verdone citando la sua celebre battuta "O famo strano" e si è rivolto a Renato Zero con un invito inatteso: "andare al Conclave per farsi eleggere Papa". Il video di questo divertente siparietto è diventato rapidamente virale sui social media, testimoniando l'affetto del pubblico per entrambi gli artisti. La tappa romana del tour di Jovanotti si conferma un evento imperdibile, con ben 12 date che hanno registrato il tutto esaurito e ospitato numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e della musica.