Jovanotti in concerto, chi c'era: le foto e i video dei vip sui social

Jovanotti in concerto, i post SUI SOCIAL

Amici e colleghi per serate di grande festa, tra i presenti anche Amadeus in compagnia della moglie Giovanna Civitillo. Il conduttore ha pubblicato una serie di scatti su Instagram.

Paola Iezzi ha invece scritto un lungo messaggio in una story sul profilo Instagram: “Difficile raccontare lo show di Lorenzo Jovanotti. Perché è un mix perfetto di modernità, classicità e futurista contemporaneità che va goduto”. La popstar ha aggiunto: “L’unico consiglio davvero valido è di andare a godersi questo show pazzesco che è una bellissima festa per le orecchie, per lo spirito e per i muscoli!”.