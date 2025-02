11/18 ©Getty

Nel 2017 ha pubblicato l'album Oh, Vita!, prodotto dal guru della musica mondiale Rick Rubin. Il progetto ha dato vita al tour Lorenzo Live 2018 con oltre 50 date in tutta Europa, delle quali 12 soltanto nella città di Milano. Nella foto: Jovanotti con Ben Harper, che ha suonato la chitarra nel brano Fango dedicato nel 2008 al fratello Umberto scomparso in un incidente aereo