Jova Beach Party, Elisa canta "Luce" con Jovanotti

Musica

Jova Beach Party parte sabato 2 luglio la data zero a Lignano Sabbiadoro. Non solo un ricco calendario di concerti, ma una vera e propria festa in spiaggia da condividere con gli amici più cari. Proprio per questo Jovanotti ha deciso di circondarsi, durante le ben 21 date del suo Jova Beach Party di oltre 150 artisti. Ecco gli ospiti più famosi