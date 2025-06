Francesco Montanari e Federica Sorino si sono sposati. Il matrimonio è avvenuto alla Masseria Mozzone, in Puglia, ed è stato raccontato da Vanity Fair che ha pubblicato in esclusiva le foto della cerimonia e della festa. A sposarli è stato l’amico Paolo Stella, noto influencer.

La scelta della Puglia come luogo in cui sposarsi era stata spiegata dallo stesso Montanari a Vanity Fair: “La nonna di Federica era di Torre a Mare. È mancata durante il Covid, lei le era molto legata. Quel posto ci sembrava giusto. semplice, elegante, nostro”.

E proprio dalla Puglia tornava Federica Sorino il giorno in cui Montanari ha deciso di farle la proposta di matrimonio. La coppia è legata da quattro anni. A Vanity Fair, Montanari ha spiegato cosa significa oggi l’amore per lui: “Per anni l’ho immaginato come qualcosa di travolgente. Ora so che è una scelta. Non parlo di obblighi, ma di esserci davvero. Anche nei momenti storti. Anche quando è difficile”.