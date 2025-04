Esce l'ultima stagione di "You", cosa sappiamo e dove eravamo rimasti

Joe Goldberg sta per tornare per la quinta e ultima volta con le sue ossessioni. Il 24 aprile esce su Netflix l’ultimo capitolo della serie thriller psicologica. L’atto finale riporta il protagonista a New York, dove tutto ha avuto inizio

L’inquietante Joe Goldberg sta per tornare per il capitolo finale della serie televisiva che ha debuttato nel 2018 conquistando milioni di spettatori. Il 24 aprile esce su Netflix la quinta stagione di You, il thriller psicologico con protagonista Penn Badgley, l’ex Dan Humphrey di Gossip Girl. You, tratto dai romanzi di Caroline Kepnes, mette al centro il personaggio di un giovane apparentemente colto e gentile ma che, in realtà, è uno stalker manipolatore.

Chi è Joe Goldberg Joe Goldberg è un ragazzo ossessionato dall’amore perfetto. Quando si innamora è disposto a tutto pur di proteggere/controllare l’oggetto del suo desiderio. Nella serie lo spettatore è portato a provare a entrare nella sua mente distorta, a osservare cosa lo porta a certi comportamenti e a indagarne la psiche malata. Joe mostra anche quanto possano essere pericolosi i social network: il protagonista infatti riesce a ricostruire le vite delle sue vittime semplicemente scrollando tra i loro profili. Così idealizza il suo amore per l’oggetto/donna su cui punta l’attenzione. Vedi anche You 5, nella nuova clip tutte le ossessioni di Joe

Cosa è successo nelle prime stagioni La prima stagione di You è iniziata con Joe Goldberg, direttore di una libreria di New York, che dopo aver incontrato Guinevere Beck, un'aspirante scrittrice, si infatua di lei e usa i social e altre tecnologie per monitorarla e rimuovere gli ostacoli alla loro storia d'amore, inclusi i suoi amici e l'ex fidanzato. Nella seconda stagione il protagonista si trasferisce a Los Angeles per sfuggire al suo passato. Ma quando incontra la chef Love Quinn, inizia a ricadere nei suoi vecchi schemi di ossessione e violenza. Nella terza stagione Joe e Love si sposano e crescono il loro figlio appena nato. Ma Goldberg inizia a nutrire un crescente interesse per la vicina di casa Natalie e la bibliotecaria locale Marienne. Vedi anche You 5, il trailer ufficiale italiano dell'ultima stagione della serie

Dove eravamo rimasti Nella quarta stagione, Joe Goldberg cambia identità e si trasferisce a Londra. È ora Jonathan Moore, professore di inglese in una rispettata università, e conduce un'esistenza tranquilla. La sua vita viene sconvolta quando lega con una cerchia di ricchi esponenti dell'alta società, che iniziano a morire uno dopo l’altro. Nel frattempo s’innamora di Kate. Quando Joe si rende conto del mostro che è diventato decide di uccidersi lanciandosi da un ponte. Salvato dalla polizia, riceve la visita di Kate a cui racconta tutta la verità sul suo passato. La donna, con le ingenti risorse economiche ereditate dal padre, riesce a ripristinare il nome di Joe alterando i fatti relativi al suo passato e alla morte della sua ex moglie Love, sui quali il protagonista riesce a speculare per diventare una vittima scampato per miracolo a una pazza assassina. La quarta stagione si è chiusa con Joe che ha ormai accettato di non essere una brava persona ed è pronto a iniziare una nuova vita con una rinnovata e immensa potenza economica e giudiziaria dalla sua parte. Leggi anche You 5, il teaser della serie tv Netflix