You 5, nella nuova clip tutte le ossessioni di Joe

Netflix ha condiviso nuove foto di scena e una nuovo montaggio di "You" stagione 5 che anticipa il contenuto del gran finale dello show, in streaming con i nuovi episodi dal 24 aprile, disponibili anche su Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Smart Stick. La clip alimenta l'attesa per l'epilogo della vicenda di Joe Goldberg, pluriomicida, ancora ossessionato da tutte le donne della sua vita, quelle morte e quelle vive.

Tutte le donne di Joe Goldberg in una nuova clip

“Io non sono un freddo e spietato assassino”, dice Joe Goldberg nella nuova clip di You, serie televisiva che si avvicina alla conclusione, con gli episodi finali tutti pronti per il rilascio nella stessa data, il prossimo 24 aprile.

Il pubblico dello show, però, sa - specie dopo i fatti della stagione quattro - che, ormai, Joe non è più in sé, non uccide più lucidamente. I suoi ultimi delitti sono opera del suo alter ego (lo scrittore Rhys Montrose, che ha il volto di Ed Speelers) che ha preso quasi completamente il controllo sulla sua mente.

“Credo ancora che la persona giusta sia là fuori ad aspettarmi”, dice Joe, l'attore Penn Badgley, mentre sullo schermo scorrono le immagini delle donne che ha amato, che lo hanno sedotto e che sono rimaste vittime della sua ossessione e della sua furia omicida.

In vista dell'addio alla serie, vediamo Beck, la prima passione di Joe quando tutto è iniziato a New York, interpretata da Elizabeth Lail. Poi c'è Victoria Pedretti, alias Love Quinn, una donna troppo simile a Joe e madre del figlio che l'uomo si è lasciato alle spalle per iniziare una nuova vita in Europa.

Poi Marianne, l'attrice Tati Gabrielle, un'ossessione più recente. Joe la insegue fino in Francia per ritrovarla a Londra dove la imprigiona, come le altre, nella sua celebre gabbia di vetro.

Marianne è sopravvissuta e Joe potrebbe scovarla. Ora, però, ha al suo fianco Kate (Charlotte Richie), una donna ricca e potente che gli ha permesso di nascondere i segreti del suo passato e di tornare a New York.

You 5: nuovi amori e nuove vittime?

Tutte le donne di Joe sono state e sono ancora - quelle vive - in pericolo, tutte lo hanno capito prima della loro fine.

Lui, invece, inconsapevole della sua follia, è ancora certo di poter trovare la donna giusta, di poter trovare l'amore.

Sono in molti, però, sulle sue tracce, come visto nel trailer ufficiale della nuova stagione.

Non tutte le persone che ha conosciuto si sono convinte della sua messinscena. Mancano 10 episodi per sciogliere tutti i nodi della storia.

Nelle nuove foto condivise da Netflix, rivediamo Joe/Penn Badgley con la sua nuova fiamma, che avrà il volto di Madeline Brewer, già vista in The Handmaid's Tale.

Brewer è Bronte, lei e Joe si conoscono nella libreria di lui. Come per le altre conquiste, la donna condivide le passioni di Joe, prima fra tutte, quella per la letteratura. Sarà una nuova vittima del protagonista o la persona che, finalmente, lo incastrerà? Joe la farà franca o sarà assicurato alla giustizia?

Penn Badgley, già un anno fa, aveva anticipato che il suo personaggio non avrebbe cambiato condotta, anzi. Accanto a Kate, Joe ha un nuovo potere, ha rivelato l'attore ad Entertainment Tonight.

La sua compagna, ricca e potente, ha tutti i mezzi per far sparire ogni traccia del suo passato e ogni nuova nefandezza spinta dai suoi oscuri bisogni.