È uscito nelle scorse ore il teaser trailer ufficiale di All's Fair, l’attesissimo film di Ryan Murphy con protagonista Kim Kardashian.

La star americana dei reality, che già ha debuttato come attrice partecipando fin dal 2008 a molte produzioni cinematografiche e televisive e poi recitando in un ruolo consistente sempre per Murphy nella serie American Horror Story dal 2023 al 2024) è la "prima donna" della nuova serie tv legal firmata da Ryan Murphy, il cui teaser trailer anticipa tensioni, potere e rotture.

Con un’anteprima diffusa in occasione dell’atteso evento Disney a New York, il primo assaggio dello show (il teaser trailer che potete guardare nel video che trovate in alto, nella clip in testa a questo articolo) ha acceso i riflettori su quello che si prospetta come uno dei progetti televisivi più ambiziosi dell’autunno. La serie verrà distribuita negli Stati Uniti su Hulu e sarà disponibile a livello globale su Disney+.

All’s Fair nasce sotto la direzione visionaria di Ryan Murphy, che ne firma la regia e ne guida la produzione esecutiva, affiancato da una squadra di sceneggiatori e produttori di primo piano come Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene e Richard Levine. Il coinvolgimento attivo di alcune delle protagoniste – Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts e Sarah Paulson – anche in veste di produttrici esecutive, rafforza ulteriormente il peso creativo del progetto. Alla regia di alcuni episodi figura Anthony Hemingway, che partecipa anche alla produzione, mentre tra i numerosi produttori esecutivi si annoverano Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson e Nissa Diederich.

Con una narrazione densa di tensioni personali e professionali, All’s Fair si presenta come un drama elegante e tagliente, pronto a esplorare con sguardo implacabile le dinamiche del potere, tra ambizione, lotte interne e profondità emotiva.



Un teaser trailer che alza il sipario su un cast di stelle

Il breve filmato, carico di atmosfera e suggestione, offre una prima occhiata al cast di altissimo profilo riunito per l’occasione. Tra le interpreti spicca Kim Kardashian, che si cimenta in un ruolo inedito nei panni di una spietata avvocata divorzista. Al suo fianco, nomi del calibro di Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor e Matthew Noszka, affiancati da presenze consolidate nel panorama hollywoodiano come Sarah Paulson e Glenn Close. La data di debutto non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma l’uscita è prevista per la prossima stagione autunnale.



Una storia di donne che sovvertono le regole

La trama di All’s Fair ruota attorno a un gruppo di avvocate specializzate in diritto di famiglia che, stanche di sottostare alla supremazia maschile nel proprio ambiente di lavoro, decidono di fondare uno studio tutto loro. Una scelta radicale che dà il via a una narrazione fatta di sfide legali ad alta tensione, rivelazioni destabilizzanti e alleanze interne in continuo mutamento. Al centro del racconto, una visione del mondo in cui “il denaro detta legge e l’amore è un campo di battaglia”, ma dove le protagoniste non si limitano a sopravvivere alle regole imposte: “le riscrivono”.



Potete guardare il teaser trailer di All's Fair nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.