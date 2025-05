La pellicola con il divo di Hollywood nei panni di un pilota di Formula 1 è un viaggio tra adrenalina e realtà che potremo goderci nel giugno del 2025. Ecco il nuovo video che anticipa ciò che vedremo nel film che mescola l’azione sportiva con il mondo della Formula 1, diretto da Joseph Kosinski, il regista di Top Gun: Maverick. Sarà distribuito nei cinema a partire dal 25 giugno 2025, per poi arrivare su Apple TV+ in streaming

F1 - Il film, l’attesissima pellicola che vede Brad Pitt nei panni di un pilota di Formula 1, ha un nuovo emozionante trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo).

Già il video che anticipa ciò che vedremo si rivela un ottimo assaggio del viaggio tra adrenalina e realtà che potremo goderci nel giugno del 2025. Il film che mescola l’azione sportiva con il mondo della Formula 1 è diretto da Joseph Kosinski, il regista di Top Gun: Maverick, e sarà distribuito nei cinema a partire dal 25 giugno 2025, per poi arrivare su Apple TV+ in streaming.



L’attore hollywoodiano interpreta il ruolo di Sonny Hayes, un ex pilota che, dopo un grave incidente, si ritira dalle corse per anni, prima di essere convinto a tornare in pista. La sua seconda occasione sarà quella di allenare un giovane talento, Joshua Pearce, interpretato da Damson Idris. A fianco di Pitt, nel film, anche un volto noto come Javier Bardem, che interpreta il ruolo di Ruben Cervantes, il proprietario del team fittizio APXGP.



Le riprese al Gran Premio di Gran Bretagna: un’anticipazione da Silverstone

Le riprese di F1 - Il film hanno avuto luogo in diverse location reali, con il Gran Premio di Gran Bretagna del 2023 che ha dato il via a un’avventura cinematografica che ha visto Pitt e Idris scendere in pista in abiti da pilota, in un’atmosfera che sembrava più un evento sportivo che un set cinematografico.

Sebbene non siano stati loro a gareggiare, i due attori si sono immersi nel ruolo, guidando vetture specialmente modificate dalla Mercedes per l’occasione, ovvero delle monoposto di Formula 2 modificate per somigliare a delle vere macchine di Formula 1. In quel contesto, Pitt e Idris hanno vissuto la realtà di un weekend di gara, partecipando a tutte le operazioni pre-gara e posizionandosi sulla griglia di partenza accanto ai veri piloti. Tuttavia, l'aspetto cinematografico è stato evidente quando i due attori non sono saliti al volante, lasciando il posto a piloti professionisti per il giro di formazione e il successivo passaggio sulla pista.

Sonny Hayes: il pilota che deve tornare alla ribalta

Nel cuore del film, Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, un pilota che ha vissuto la sua carriera negli anni '90, ma dopo un grave incidente ha deciso di ritirarsi dalle competizioni. A distanza di tre decenni, viene richiamato nel mondo delle corse dal suo ex compagno di squadra, Ruben Cervantes, interpretato da Javier Bardem. Il team che dirige, l’APXGP, sta affrontando una grave crisi: nessun punto accumulato e un giovane talento promettente, Joshua Pearce, che ha bisogno di una guida esperta. La proposta di tornare a correre come mentore per il giovane Pearce rappresenta per Hayes una seconda opportunità. L’attore Brad Pitt ha descritto il suo personaggio come un uomo che cerca di rientrare nel mondo della Formula 1, ma con la consapevolezza che il tempo e le ferite del passato non gli sono favorevoli. La narrazione, quindi, gioca molto sulle emozioni contrastanti del protagonista e sull’adrenalina che caratterizza il ritorno alle corse.

Una preparazione degna di un vero pilota

Per prepararsi al meglio per il ruolo, Brad Pitt ha avuto il supporto di uno dei più grandi campioni di Formula 1, Lewis Hamilton, che ha avuto un ruolo fondamentale nel processo di produzione del film, non solo come coproduttore, ma anche come consulente per la sceneggiatura. Insieme al team Carlin Motorsport, che ha messo a disposizione le strutture e l’esperienza dei piloti di F2 e F3, Pitt ha avuto l’opportunità di allenarsi e perfezionarsi per interpretare il suo ruolo al meglio. Durante le riprese, l’attore ha avuto anche occasione di vivere alcune esperienze di guida, compiendo sorpassi e controsorpassi a bassa velocità, che sono stati poi accelerati in fase di montaggio per rendere le scene più emozionanti. Nonostante qualche difficoltà, come ha raccontato lo stesso Pitt in un’intervista, l’esperienza è stata estremamente formativa, anche se a volte “umiliante”. L’attore ha ammesso di aver avuto delle difficoltà con alcuni manovre, descrivendo un episodio in cui si è trovato a fare "escursioni involontarie sull’erba" durante le riprese.

La fusione tra finzione e realtà: la magia del film

F1 - Il film si propone come una vera e propria fusione tra finzione e realtà, con scene girate durante eventi reali della Formula 1, rendendo ogni momento del film particolarmente autentico. Le riprese sono state realizzate grazie alla collaborazione con la FIA e Liberty Media, consentendo al team di lavoro di immergersi completamente nell’universo delle corse, con il set che riproduce fedelmente l’atmosfera dei veri Gran Premi. La pellicola, quindi, non solo vuole raccontare una storia di ritorno alle corse e di riscatto personale, ma si preannuncia anche come un film che offrirà agli spettatori un'esperienza unica, in grado di farli sentire parte di quel mondo emozionante e pieno di sfide che è la Formula 1.

Con un cast stellare, una preparazione meticolosa e l’atmosfera autentica dei veri Gran Premi, F1 - Il film promette di essere uno dei film più attesi del 2025, con Brad Pitt pronto a conquistare il grande schermo in un ruolo che mescola passione, velocità e determinazione.

