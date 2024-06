Formula 1, nel 2025 arriva al cinema il film con Brad Pitt

Cinema

Brad Pitt fa 60 anni: da Thelma & Louise a Babylon, i film più famosi

Attore, produttore, sex symbol. Oggi, 18 dicembre 2023, compie 60 anni Brad Pitt. Tra le star più amate di Hollywood, nella sua carriera è passato con disinvoltura da ruoli divertenti ad altri più drammatici, fino a interpretazioni diventate cult. Ha all’attivo numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un Oscar come miglior attore non protagonista per il ruolo di Cliff Booth in C'era una volta a... Hollywood e un altro per il miglior film per aver prodotto 12 anni schiavo. Per celebrarlo, ecco alcune delle sue pellicole più famose: da Thelma & Louise a Babylon

Thelma & Louise, 1991. Dopo alcune apparizioni al cinema e in tv, per Brad Pitt il successo internazionale arriva all’età di 28 anni, quando in questa pellicola di Ridley Scott interpreta una parte secondaria: veste i panni di J.D., un ladro autostoppista in cui si imbattono le due amiche fuggiasche (Susan Sarandon e Geena Davis)