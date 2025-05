Festival di Cannes 2025, la cerimonia di premiazione. DIRETTA

Oggi, sabato 24 maggio, mancano ormai poche ore all’inizio del red carpet (I LOOK) e della cerimonia di premiazione della 78esima edizione del Festival di Cannes (LO SPECIALE), che vede i 22 film in Concorso in sfida per la Palma d’Oro. Tutto sembra dunque pronto, nonostante il black-out che nelle scorse ore ha colpito la località francese e l’intera zona e che, secondo quanto riporta il giornale Nice-Matin, sarebbe dovuto a due distinti atti dolosi. Il Festival, infatti, è salvo grazie a una rete autonoma.

L’attrice Juliette Binoche guida la Giuria, composta anche dall'attrice americana Halle Berry, dalla regista e sceneggiatrice indiana Payal Kapadia, dall'attrice italiana Alba Rohrwacher, dalla scrittrice franco-marocchina Leïla Slimani, dalla regista e documentarista congolese Dieudo Hamadi, dal regista Hong Sangsoo, dal regista e sceneggiatore messicano Carlos Reygadas e dall'attore americano Jeremy Strong.

Per l’Italia in Concorso c’è il film Fuori (IL TRAILER - IL VIDEO - LA RECENSIONE) di Mario Martone (LA FOTOGALLERY), liberamente ispirato al libro autobiografico L’Università di Rebibbia di Goliarda Sapienza e racconto dell’esperienza in carcere vissuta dalla scrittrice dopo un arresto per furto di gioielli. Il cast include Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie.

Nella sezione Un Certain Regard (I VINCITORI) hanno invece gareggiato, senza ricevere premi, i film Testa o croce? di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis con Alessandro Borghi e Le città di pianura di Francesco Sossai.