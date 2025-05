Black out elettrico in Francia, disagi anche a Cannes: ipotesi dolo

"Un'interruzione di corrente ha colpito attualmente la città di Cannes e i suoi dintorni. Fino ad ora, la causa del guasto non è stata ancora identificata e sforzi per risolvere il problema sono in corso". Lo rende noto in un comunicato il Festival di Cannes, che fa il punto sulla situazione di black out elettrico che ha colpito da ore tutta la regione delle Alpi-Marittime.

Ipotesi atto doloso

Secondo la gendarmeria delle Alpi Francesi contattata da France 3 l'interruzione di corrente sarebbe un atto non occasionale, ma volontario, ci sarebbe stato un incendio di una cabina ad alta tensione nel comune di Tanneron (Var). Esperti tecnici di polizia criminale sono sul posto e stanno indagando su quanto successo. "Il Palais des Festivals - dice una nota del Festival - è passato a un'alimentazione elettrica indipendente, consentendo a tutti gli eventi e le proiezioni programmati, compresa la cerimonia di chiusura, di svolgersi come previsto e in condizioni normali".