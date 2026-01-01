Tra i connazionali coinvolti nell'esplosione c'è un gruppo di 16enni arrivati da Milano: due sono in ospedale, mentre un terzo è stato respinto all'ingresso del locale e ha visto l'incendio da fuori ascolta articolo

Sono 16 gli italiani dispersi dopo l'incendio e l'esplosione in un bar a Crans Montana, come riferito dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ci sono "altri 12-15 ricoverati in ospedale", ha aggiunto. Tra i connazionali coinvolti, un gruppo di tre ragazzi di Milano, tutti di 16 anni: due sono in ospedale, mentre il terzo è stato respinto all'ingresso del bar Le Constellation, dov'è avvenuta la strage, e ha visto l'incendio da fuori.

Una ragazza in coma, un altro con ustioni alla mano A quanto apprende l'Ansa, nel gruppo dei 16enni di Milano era presente una ragazza, ricoverata in coma all'ospedale di Zurigo. Un secondo ragazzo è in arrivo in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano con ustioni gravi a una mano, oltre che alla testa. Il terzo amico era stato invece respinto all'ingresso del bar dov'è avvenuta l'esplosione, che ha poi visto da fuori.

Un 16enne di Bologna tra i dispersi Tra i dispersi c'è Giovanni Tamburi, 16 anni, in Svizzera insieme al padre. Il ragazzo ha festeggiato Capodanno al bar esploso insieme ad alcuni amici. Come spiegato dalla madre Carla Masiello, è riuscito a scappare ma poi si sono perse le sue tracce. "Aveva al collo una catenina d'oro con l'immagine di una madonnina", ha detto Masiello.