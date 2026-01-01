Offerte Sky
Crans-Montana, in coma una 16enne milanese. Gravemente ustionato un amico

Mondo
©Ansa

Tra i connazionali coinvolti nell'esplosione c'è un gruppo di 16enni arrivati da Milano: due sono in ospedale, mentre un terzo è stato respinto all'ingresso del locale e ha visto l'incendio da fuori

Sono 16 gli italiani dispersi dopo l'incendio e l'esplosione in un bar a Crans Montana, come riferito dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ci sono "altri 12-15 ricoverati in ospedale", ha aggiunto. Tra i connazionali coinvolti, un gruppo di tre ragazzi di Milano, tutti di 16 anni: due sono in ospedale, mentre il terzo è stato respinto all'ingresso del bar Le Constellation, dov'è avvenuta la strage, e ha visto l'incendio da fuori.

Una ragazza in coma, un altro con ustioni alla mano

A quanto apprende l'Ansa, nel gruppo dei 16enni di Milano era presente una ragazza, ricoverata in coma all'ospedale di Zurigo. Un secondo ragazzo è in arrivo in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano con ustioni gravi a una mano, oltre che alla testa. Il terzo amico era stato invece respinto all'ingresso del bar dov'è avvenuta l'esplosione, che ha poi visto da fuori. 

epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Un 16enne di Bologna tra i dispersi

Tra i dispersi c'è Giovanni Tamburi, 16 anni, in Svizzera insieme al padre. Il ragazzo ha festeggiato Capodanno al bar esploso insieme ad alcuni amici. Come spiegato dalla madre Carla Masiello, è riuscito a scappare ma poi si sono perse le sue tracce. "Aveva al collo una catenina d'oro con l'immagine di una madonnina", ha detto Masiello.

Giovanni Tamburi, 16 anni
Giovanni Tamburi, 16 anni - ©Ansa

