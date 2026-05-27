Samsung, bonus di circa 400mila dollari ai dipendenti sudcoreani

I dipendenti di Samsung Electronics hanno approvato in Corea del Sud uno storico accordo di partecipazione agli utili che dovrebbe garantire ai lavoratori della divisione dei chip di memoria un bonus medio di quasi 400.000 dollari. L'accordo è stato approvato mercoledì con il 74% dei voti favorevoli del sindacato dei lavoratori dell'azienda, ponendo fine a mesi di trattative sulla ripartizione dei profitti derivanti dal boom raggiunto dall'intelligenza artificiale all'interno del più grande produttore mondiale di memory chip. Il sindacato aveva minacciato uno sciopero del settore IA se non si fosse raggiunto un accordo. In base all'intesa, 78.000 lavoratori del settore dei semiconduttori riceveranno il 10,5% degli utili operativi dell'azienda. Ciò equivarrebbe a un monte bonus di oltre 34.000 miliardi di won (22,6 miliardi di dollari), sulla base di una previsione di utili operativi pari a 327.000 miliardi di won per quest'anno, elaborata come riporta il Financial Times dalla società di intermediazione KB Securities. Questo bonus si aggiunge all'1,5% già erogato tramite i piani di incentivazione esistente. Al Kospi di Seul le azioni Samsung sono aumentate dell'8%.