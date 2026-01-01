Il primo ministro Benjamin Netanyahu e sua moglie Sara sono stati tra gli ospiti della festa di Capodanno del presidente Usa Donald Trump, nel suo resort di Mar-a-Lago a West Palm Beach, in Florida. Trump aveva accennato all'inizio della settimana che Netanyahu avrebbe partecipato al 'party' esclusivo. Diversi filmati circolano sui media israeliani. Un video pubblicato dall'influencer conservatore Michael Solakiewicz ritrae Netanyahu - già ospite di Trump a Palm Beach lunedi' - accanto al presidente Usa in smoking. Durante le loro discussioni, due giorni prima di Capodanno, sulla tregua a Gaza e in Medio Oriente, Trump ha scherzosamente suggerito che Netanyahu avrebbe potuto partecipare alla festa. Nel corso della settimana, Trump ha minimizzato le notizie di tensioni con il premier israeliano sulla seconda fase del cessate il fuoco a Gaza, affermando che Israele aveva "rispettato" i suoi impegni e che la responsabilità ricadeva sul movimento islamista palestinese Hamas.