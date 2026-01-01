Netanyahu, arrivato lunedì nella residenza del presidente degli Stati Uniti a Palm Beach, è stato avvistato ieri sera insieme a Trump in smoking in un post sui social media dell'influencer conservatore Michael Solakiewicz. Trump aveva scherzato sul fatto che il leader israeliano avrebbe potuto partecipare alla festa durante gli incontri di lunedì per discutere del fragile cessate il fuoco a Gaza e di altre preoccupazioni geopolitiche regionali in Medio Oriente
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ospitato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a una sfarzosa festa di Capodanno nel suo lussuoso resort di Mar-a-Lago, secondo quanto riportato dai social media. Netanyahu, arrivato lunedì nella residenza del presidente degli Stati Uniti a Palm Beach, è stato avvistato ieri sera insieme a Trump in smoking in un post sui social media dell'influencer conservatore Michael Solakiewicz. Trump aveva scherzato sul fatto che il leader israeliano avrebbe potuto partecipare alla festa durante gli incontri di lunedì per discutere del fragile cessate il fuoco a Gaza e di altre preoccupazioni geopolitiche regionali in Medio Oriente.
L'Alta Corte di Giustizia israeliana ha bloccato l'indagine disposta dal governo di Netanyahu sulle falle nella sicurezza che hanno consentito l'eccidio del 7/10 e sulla gestione dell'emergenza.
Israele prevede di vietare a 37 gruppi umanitari, tra cui Msf, di operare a Gaza a partire da domani, a meno che non forniscano informazioni dettagliate sul loro personale palestinese.
Israele, determinazione assoluta a disarmo Hamas
Il capo di Stato maggiore israeliano, Eyal Zamir, ha visitato le truppe di stanza nella Striscia di Gaza e ribadito la "determinazione assoluta" di Tel Aviv nel disarmare Hamas. "Il 2026 sarà un anno decisivo per plasmare la realtà della sicurezza dello Stato di Israele. La nostra determinazione a disarmare Hamas dalle sue armi è assoluta", ha detto Zamir ai militari, "non permetteremo all'organizzazione terroristica Hamas di ricostruire le sue capacita' e di minacciarci".
