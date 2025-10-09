La guerra Israele-Hamas e il sì al piano Usa: cos’è successo in 2 anni

Introduzione

Il 7 ottobre del 2023 i terroristi penetravano nel Sud dello Stato ebraico e attaccavano i kibbutz vicini al confine con la Striscia di Gaza, uccidendo famiglie e sequestrando persone. Le vittime del massacro, in totale, sono state oltre 1.200.

Israele ha risposto lanciando l’operazione 'Spade di Ferro' con massicci bombardamenti su Gaza, a cui poi è seguita un'offensiva di terra che ha portato all’invasione della Striscia, che ancora oggi è stretta nella morsa israeliana. Si contano oltre 60mila morti. Nel corso dei mesi, il conflitto si è allargato a Hezbollah nel Sud Libano e all'Iran.

Intanto, diversi Paesi hanno annunciato il riconoscimento formale dello Stato di Palestina e manifestazioni in tutto il mondo sono state organizzate a sostegno di Gaza, per chiedere la pace e la possibilità che più aiuti umanitari entrino nella Striscia, per frenare i decessi causati anche dalla fame e dalla malnutrizione. Anche la missione umanitaria di soccorso Global Sumud Flotilla ha cercato di rompere il blocco navale per consegnare aiuti alla popolazione della Striscia, ma è stata bloccata da Israele.

La Casa Bianca, il 29 settembre 2025, ha pubblicato una strategia in 20 punti, per far diventare Gaza "una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini". Nella notte italiana tra l'8 e il 9 ottobre 2025 il presidente Usa Donald Trump ha annunciato: "Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro piano di pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura". Tuttavia, hanno sottolineato funzionari Usa, alcuni dei punti più difficili - come la governance di Gaza e il disarmo dei terroristi di Hamas - dovranno ancora essere negoziati in futuro.