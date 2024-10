Guerra Israele, iniziata operazione di terra in Libano. LIVE

Israele lancia l'operazione di terra in Libano. Le Idf specificano di aver iniziato attacchi mirati contro Hezbollah. Il gabinetto di guerra di Tel Aviv parla di blitz limitato nel tempo e nello spazio, che non punta a occupare il sud del Paese confinante. Raid israeliani nella notte anche sulla Siria, con i media locali che riportano notizie di vittime a Damasco. Per gli Usa le operazioni sono "in linea con il diritto di difesa" ma "una risoluzione diplomatica è l'unico modo per raggiungere stabilità e sicurezza". Meloni parla di "situazione drammatica" e preme per una de-escalation. Stamattina informativa di Tajani sul Medio Oriente in commissioni Esteri e Difesa congiunte.





