TikTok, Trump concede una nuova proroga: altri 90 giorni per vendere

Donald Trump ha deciso di concedere un’ulteriore proroga a TikTok: ByteDance, la società cinese che controlla il social network, avrà a disposizione altri 90 giorni per cedere le attività dell’app negli Stati Uniti oppure veder entrare in vigore il divieto su tutto il territorio americano. Si tratta della terza volta che il presidente Usa concede altro tempo alla società per ottemperare alla legge bipartisan approvata dal Congresso, che avrebbe dovuto entrare in vigore già a gennaio. L’annuncio è arrivato dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, che in base a quanto riportato da Reuters ha dichiarato: “Il presidente Trump non vuole che TikTok venga bandita”. Leavitt ha spiegato che l’amministrazione impiegherà i prossimi tre mesi per assicurarsi che la cessione venga finalizzata, così da garantire agli americani di continuare a usare TikTok con la garanzia che i loro dati siano al sicuro.