Migliaia di persone sono scese in piazza, nelle scorse ore, a Minneapolis scandendo il nome di Renee Good , la donna uccisa da un agente federale dell'Ice, in un clima di rabbia e malcontento piuttosto diffusi per l'utilizzo della forza nella repressione dell'immigrazione da parte dell'amministrazione di Donald Trump. Gli organizzatori hanno dichiarato che sono stati pianificati oltre 1.000 eventi in tutti gli Stati Uniti al grido dello slogan "Ice, Out for Good" (Ice, fuori per sempre). Lo slogan, ovviamente, è pure un chiaro riferimento al nome della donna 37enne uccisa a colpi d'arma da fuoco nella sua auto mercoledì scorso.

Le proteste da New York a Boston

Tante persone, come detto, hanno deciso di sfidare il gelo e si sono riunite in un parco innevato di Minneapolis per avvicinarsi al luogo in cui è avvenuta la sparatoria. A Philadelphia, invece, i manifestanti hanno marciato sotto la pioggia dal municipio alla sede locale dell'Ice. Altre manifestazioni spontanee sono andate in scena anche a New York, così come a Washington e Boston, con raduni a cui hanno partecipato centinaia di dimostranti. E altre proteste sono previste per la giornata di oggi. Gli appelli alla mobilitazione sono stati amplificati dal movimento "No Kings", una rete di organizzazioni di sinistra che lo scorso anno ha organizzato manifestazioni a livello nazionale contro lo stesso Trump.