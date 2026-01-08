La vittima, Renee Good, è stata colpita durante un raid anti-migranti degli agenti federali. “Quello che i newyorkesi vogliono è una città che sia sicura. Continueremo a dire che questa città è a fianco dei migranti e rispetta le norme di una città santuario", ha affermato Zhoran Mamdani. I democratici chiedono indagine ascolta articolo

Proteste a Minneapolis sul luogo della sparatoria in cui è rimasta uccisa una donna, colpita da un agente dell’Ice. La vittima, Renee Good di 37 anni, è stata coinvolta in una massiccia operazione anti-migranti durante la quale le forze federali hanno aperto il fuoco: la donna aveva tentato di speronare con la sua auto agenti dell'Ice impegnati nella zona di Powderhorn, un quartiere residenziale della città del Minnesota. Alla protesta, rimasta pacifica, hanno preso parte in abito talare anche i religiosi della vicina chiesa luterana: "Siamo qui per unirci a un quartiere che soffre e a una città che si sente sotto assedio", ha detto la reverenda Ingrid Rasmussen che aveva aperto la sua chiesa durante le proteste per la morte dell'afro-americano George Floyd.

Proteste anche a New York Alcuni manifestanti hanno cartelli di insulti all'Ice, altri sventolano bandiere messicane o indossano la kefiah. Pochi isolati più a nord, auto e barricate improvvisate hanno bloccato la strada principale. Le proteste si sono poi estese anche alla città di New York, dove circa 400 persone si sono radunate fuori dall'ufficio dell'Ice a Manhattan. Dalla parte dei manifestanti anche il sindaco della Mela che ha definito i raid anti-migranti “disumani”. "Non so quello che il presidente farà ma posso dire quello che ho detto direttamente a Trump, ovvero che questi raid sono crudeli e disumani e non fanno nulla per la sicurezza pubblica. Quello che i newyorkesi vogliono - ha affermato Zhoran Mamdani - è una città che è sicura, dove si sentono sicuri a uscire di casa. Continueremo a dire che questa città è a fianco dei migranti e rispetta le norme di una città santuario". Vedi anche Agenti Ice uccidono donna a Minneapolis

Democratici chiedono indagine Dopo la morte della donna, i leader democratici di Camera e Senato hanno attaccato Donald Trump e hanno chiesto l'apertura di un’indagine. "Questo omicidio deve essere oggetto di un'inchiesta approfondita, nel pieno rispetto della legge", ha detto il leader dei democratici alla Camera Hakeem Jeffries criticando la ministra per la sicurezza nazionale Kristi Noem che "non ha credibilità". La ministra ha infatti giustificato l’azione violenta dell’agente affermando che la donna stava "pedinando" gli agenti impegnati nelle operazioni di controllo dell'immigrazione e che l'agente che ha sparato ha "messo in pratica il proprio addestramento per salvare la propria vita e quella dei suoi colleghi".