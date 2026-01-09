Offerte Sky
Morte Renee Nicole Good a Minneapolis: proteste contro l'Ice negli Usa. FOTO

Mondo fotogallery
10 foto
©Getty

Nuove proteste dilagano in America in seguito all'uccisione da parte delle forze speciali dell'Ice della 37enne Renee Good durante un controllo anti-migranti a Minneapolis. La mobilitazione più ampia si concentra proprio in città, dove il clima resta molto teso. Manifestazioni si sono svolte anche a New York, Boston, Baltimora, Birmingham e in altre città americane

