Morte Renee Nicole Good a Minneapolis: proteste contro l'Ice negli Usa. FOTO
Nuove proteste dilagano in America in seguito all'uccisione da parte delle forze speciali dell'Ice della 37enne Renee Good durante un controllo anti-migranti a Minneapolis. La mobilitazione più ampia si concentra proprio in città, dove il clima resta molto teso. Manifestazioni si sono svolte anche a New York, Boston, Baltimora, Birmingham e in altre città americane
- Nuove proteste dilagano negli Stati Uniti in seguito all'uccisione da parte delle forze speciali dell'Ice della 37enne Renee Good durante un controllo anti-migranti a Minneapolis, avvenuto il 7 gennaio.
- La situazione più tesa è proprio a Minneapolis, dove si è concentrata la folla più numerosa. Ieri gli agenti federali hanno usato lagrimogeni per disperdere una manifestazione davanti al Bishop Henry Whipple Federal Building nel centro di Minneapolis.
- Proteste si sono registrate anche a New York, dove circa 400 persone si sono radunate ieri fuori dall'ufficio dell'Ice a Manhattan. Dalla parte dei manifestanti anche il sindaco della Mela che ha definito i raid anti-migranti “disumani”. Manifestazioni hanno animato anche Boston, Baltimora, Birmingham e in altre città americane.
- I media intanto hanno diffuso il presunto nome dell'agente che ha aperto il fuoco: si tratterebbe di Jonathan E. Ross. L’uomo è residente a Minneapolis e lavora da da 10 anni nel team di risposta speciale delle operazioni di deportazione dell'Ice.
- Il Minnesota Bureau of Criminal Apprehension, l’agenzia statale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Minnesota che si occupa dei crimini di alto profilo, è stato costretto a ritirarsi dalle indagini dopo che l’Fbi ha preso il controllo del caso, come ha riferito il sovrintendente Drew Evans. (In foto: le proteste a New York)
- Nel frattempo, a Portland, in Oregon, due persone (un uomo e una donna) sono state ricoverate in ospedale dopo essere state colpite da colpi di arma da fuoco sparati da agenti federali. (In foto: i manifestanti in protesta a Minneapolis).
- Una "poetessa, scrittrice, moglie, mamma e pessima suonatrice di chitarra del Colorado; che vive a Minneapolis, Minnesota". Così si descriveva su Instagram Renee Nicole Good. La 37enne aveva tre figli.
- Dopo la morte della donna, i leader democratici di Camera e Senato hanno attaccato Donald Trump, che ha sostenuto che l'agente dell’Ice "ha sparato in autodifesa” e hanno chiesto l'apertura di un’indagine. "Questo omicidio deve essere oggetto di un'inchiesta approfondita, nel pieno rispetto della legge", ha detto il leader dei democratici alla Camera Hakeem Jeffries.
- Secondo il capo del dipartimento di polizia di Minneapolis Brian O’Hara, l’uccisione di Renee Good è arrivata al culmine di settimane di tensione crescente nella città del Minnesota. “Ho detto pubblicamente che ero preoccupato, prima di tutto, che potesse accadere una tragedia – ha dichiarato O’Hara – e anche che tensioni così alte e così tante emozioni attorno a questi temi potessero portare a disordini civili”.
- Si tratta del secondo episodio mortale da quando Donald Trump ha lanciato le retate nelle principali città americane, tutte a guida Dem, inviando la Guardia Nazionale e gli uomini dell'Ice. A settembre un agente aveva ucciso un migrante irregolare a Chicago accusato di aver tentato di resistere al fermo guidando la propria auto contro il poliziotto. Ma le cronache sono piene di episodi controversi, abusi, maltrattamenti da parte dell’Ice.