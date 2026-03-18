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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 marzo: la rassegna stampa

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La guerra in Medio Oriente in primo piano sulle prime pagine dei quotidiani. Nuovo colpo al regime iraniano. Teheran conferma l'uccisione rivendicata da Israele del capo del Consiglio supremo della sicurezza iraniano Larijani. Eliminato anche il comandante Soleimani. Washington colpisce siti iraniani vicino Hormuz. Trump annuncia una coalizione con 4 paesi arabi più Israele e afferma: la Nato "non ci serve". Spazio anche al confronto tv sul referendum Giustizia tra Nordio e Grosso su Sky Tg24

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