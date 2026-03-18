Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 marzo: la rassegna stampa

La guerra in Medio Oriente in primo piano sulle prime pagine dei quotidiani. Nuovo colpo al regime iraniano. Teheran conferma l'uccisione rivendicata da Israele del capo del Consiglio supremo della sicurezza iraniano Larijani. Eliminato anche il comandante Soleimani. Washington colpisce siti iraniani vicino Hormuz. Trump annuncia una coalizione con 4 paesi arabi più Israele e afferma: la Nato "non ci serve". Spazio anche al confronto tv sul referendum Giustizia tra Nordio e Grosso su Sky Tg24
- È la guerra in Medio Oriente a farla da padrone su tutte le aperture dei quotidiani in edicola stamattina. “Colpo al regime, ucciso Larijani”, titola il Corriere della Sera. In primo piano anche il ritratto del leader con “Il laico fedele agli ayatollah. Era lui la guida” e “Trump al Corriere: stravinciamo, non ci vorrà molto”. Spazio all’”altra emergenza” con “Caos Hormuz, colpito anche l’export di elio”. Spazio anche al referendum Giustizia con “Nordio: spero voti più del 50%. Campo largo in piazza per il No”.
- In apertura la guerra in Medio Oriente con “Colpo al regime di Teheran”. In primo piano il profilo del leader iraniano con “Un pragmatico che amava Kant”. Spazio alla politica italiana con “Fdl, la frase shock sul referendum: pm come il cancro”. In taglio basso il caso Vaticano con “Vaticano, da rifare il processo a Becciu condanne annullate”. Presente anche il reportage “Missile pakistano sull’ospedale strage a Kabul”.
- L’apertura è dedicata ancora una volta agli effetti della crisi in Medio Oriente con “Trump-Nato, rottura ‘Sono degli stupidi’” e l’analisi “La rabbia dei Maga apre il fronte interno”. In evidenza anche “Ucciso Larijani, uomo forte dell’Iran. Crosetto: a Hormuz solo con l'Onu”. Spazio anche a: “La tassa segreta per bucare lo Stretto”. In spalla: “L'Anticristo di Thiel ‘Xi Jinping razzista è Hitler reincarnato Musk odia Gates’”.
- L’apertura è dedicata alla crisi iraniana con “Iran, colpo al vertice del regime”. L’editoriale: “Il ruolo dell’Italia nella rete di alleanze”. Spazio al Referendum Giustizia con “Meloni da Fedez a spiegare la riforma. Il rifiuto di Schlein”. In taglio alto: “Sinagoga di Roma svolta dopo 44 anni in 5 verso il giudizio”. In taglio centrale la storia di Piero “Rovinato dalla malasanita e nessuno chiede scusa”. In taglio basso anche la cronaca vaticana con “Becciu, condanne annullate: le accuse non erano chiare”.
- L'apertura è dedicata agli effetti della guerra in Medio Oriente con “Diesel record, bonus da 100 euro”. In evidenza anche “Corre anche il costo dell’energia elettrica Il prezzo medio sale a 147,54 euro per MWh”. In taglio alto: “Usa, lascia il capo dell'antiterrorismo: ‘L’iran non era un pericolo imminente’” e “Iran: morto Larijani, capo della sicurezza”. In primo piano i mercati con “Petrolio e Borse europee in rialzo Difesa: l’hi tech meglio dei big”. In taglio basso: “Giustizia tributaria, entro il 2028 il taglio graduale di 22 Corti”.
- L'apertura è dedicata a Çalhanoglu con il titolo “L’aggiusta Inter”, “Calha torna per lo scudetto”, “Nell’ultimo mese senza Hakan tre ko e un pari: ma a Firenze Chivu ritrova il suo regista”. In spalla il Milan con “Pulisic Leao è pace”. Spazio al mercato della Juventus con “Juve via David per riprendere Kolo Muani”. In alto la Formula 1 con Antonelli: “Penso solo a vincere”.
- L’apertura è dedicata al referendum con il titolo “Si vota già. Allarme brogli all’estero. Così la Cgil spinge il No”. In primo piano anche la guerra in Iran con “Da Khamenei a Larijani ecco la mappa del male: tutti i leader eliminati”. Spazio ancora al referendum con “Giorgia va da Fedez e urlano al regime. Ma Elly aveva rifiutato”. In taglio basso la cronaca giudiziaria con “Clamoroso Becciu, processo tutto da rifare. La malagiustizia italiana ha contagiato il Vaticano”.
- L’apertura dedicata all’Iran con il titolo “Iran, decapitato il regime Ucciso il capo della sicurezza”. Spazio all’anniversario dell’Unità d’Italia con “Mattarella: ‘Pace da custodire. Costituzione e Onu sono riferimenti’”. In spalla il referendum con “Meloni da Fedez: ‘Non si vota sul governo’”. In taglio basso la cronaca da Lecco con “Botte alla fidanzata Trapper arrestato”.